Новые требования должны соблюдаться в полном объеме, подчеркнул премьер

В России был утвержден проект об антитеррористической защите учебных заведений, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Новые требования коснутся детских лагерей и баз отдыха, сообщает РИА "Новости". Также правительство займется разработкой требований по обеспечению безопасности в школах, вне зависимости от их месторасположения.

Также Мишустин отметил, что такие требования должны будут соблюдаться в полном объеме, уточняет RT.

Ранее в России предложили ужесточить правила получения оружия после бойни в Казани.