Школы начнут защищать по-новому: утвержден проект антитеррористических мер

Новые требования должны соблюдаться в полном объеме, подчеркнул премьер

В России был утвержден проект об антитеррористической защите учебных заведений, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. 

Новые требования коснутся детских лагерей и баз отдыха, сообщает РИА "Новости". Также правительство займется разработкой требований по обеспечению безопасности в школах, вне зависимости от их месторасположения. 

Также Мишустин отметил, что такие требования должны будут соблюдаться в полном объеме, уточняет RT

Ранее в России предложили ужесточить правила получения оружия после бойни в Казани. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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