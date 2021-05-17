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В России был утвержден проект об антитеррористической защите учебных заведений, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Новые требования коснутся детских лагерей и баз отдыха, сообщает РИА "Новости". Также правительство займется разработкой требований по обеспечению безопасности в школах, вне зависимости от их месторасположения.
Также Мишустин отметил, что такие требования должны будут соблюдаться в полном объеме, уточняет RT.
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