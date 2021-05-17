Причину спора премьера и президента Чехии о взрывах во Врбетице раскрыл эксперт

Причину спора премьера и президента Чехии о взрывах во Врбетице раскрыл эксперт
Фото: Igor Zehl/CTK/www.globallookpress.com
Глава государства остается независимым политическим игроком

Президент Чехии Милош Земан избран народом республики, поэтому твердо отстаивает собственные взгляды. Премьер же Андрей Бабиш и подвластные ему члены кабмина в большей степени зависят от Запада и вынуждены придерживаться навязанной извне линии поведения. Так эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил причину спора между президентом и премьером по поводу взрывов во Врбетице.

Ранее Земан снова заявил, что у следствия есть иные версии, кроме антироссийской, а Бабиш в очередной раз опроверг эти слова. По мнению Брутера, Земан продолжает отстаивать свою точку зрения, поскольку является независимым человеком и не намерен идти на поводу главы правительства так, как это сделала, например, глава чешского Минюста. Она тоже сначала говорила, что версий у следствия несколько, но сходила на ковер к премьеру, и ее позиция изменилась.

"Бабиш объяснил ей, что правительство – это единая команда (...) и если они будут говорить такие непопулярные вещи, то момент, когда их отправят в отставку, не за горами",

пояснил политолог в комментарии "Известиям".

Взрывы на оружейных складах во Врбетице прогремели в октябре 2014 года. Предполагалось, что боеприпасы оттуда могли переправляться на Украину, а потом, чтобы замести следы, там устроили пожар. Но в апреле 2021 г. Прага обвинила в организации диверсии российские спецслужбы.

На этом фоне из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Россия ответила зеркально и внесла Чехию в список недружественных стран. Такая реакция Москвы привела в восторг французов, но не понравилась чехам – в Праге заявили, что российская сторона усугубляет конфликт, который может сказаться на сфере туризма и контактах простых граждан . 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

В Чехии не могут договориться по обвинениям против России из-за взрыва во Врбетице

Президент и премьер страны вновь спорят о причинах инциндента

Отрабатывает нападение на Россию: эксперт рассекретил планы НАТО в Эстонии

Блок продолжает работать на дестабилизацию мирового баланса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей