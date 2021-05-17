Глава государства остается независимым политическим игроком

Президент Чехии Милош Земан избран народом республики, поэтому твердо отстаивает собственные взгляды. Премьер же Андрей Бабиш и подвластные ему члены кабмина в большей степени зависят от Запада и вынуждены придерживаться навязанной извне линии поведения. Так эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил причину спора между президентом и премьером по поводу взрывов во Врбетице.

Ранее Земан снова заявил, что у следствия есть иные версии, кроме антироссийской, а Бабиш в очередной раз опроверг эти слова. По мнению Брутера, Земан продолжает отстаивать свою точку зрения, поскольку является независимым человеком и не намерен идти на поводу главы правительства так, как это сделала, например, глава чешского Минюста. Она тоже сначала говорила, что версий у следствия несколько, но сходила на ковер к премьеру, и ее позиция изменилась.

"Бабиш объяснил ей, что правительство – это единая команда (...) и если они будут говорить такие непопулярные вещи, то момент, когда их отправят в отставку, не за горами",

– пояснил политолог в комментарии "Известиям".

Взрывы на оружейных складах во Врбетице прогремели в октябре 2014 года. Предполагалось, что боеприпасы оттуда могли переправляться на Украину, а потом, чтобы замести следы, там устроили пожар. Но в апреле 2021 г. Прага обвинила в организации диверсии российские спецслужбы.

На этом фоне из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Россия ответила зеркально и внесла Чехию в список недружественных стран. Такая реакция Москвы привела в восторг французов, но не понравилась чехам – в Праге заявили, что российская сторона усугубляет конфликт, который может сказаться на сфере туризма и контактах простых граждан .