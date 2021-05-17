Москва постоянно контактирует с Ереваном

О письме и.о. премьера Армении Никола Пашиняна президенту РФ Владимиру Путину, в том числе по военной помощи, рассказали в Кремле. На вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва постоянно контактирует не только с Ереваном, но и с Баку. Российский лидер считает, что все договоренности, достигнутые тремя сторонами, должны выполняться.

Делается все, чтобы исправить ситуацию. Прилагается максимум усилий и для разрядки напряженности, добавил официальный представитель Кремля.

Получил ли Владимир Путин письмо Никола Пашиняна, Дмитрий Песков не смог сказать. Однако все эти вопросы не раз обсуждались во время личных бесед главы РФ с и.о. премьера Армении, отметил пресс-секретарь российского президента, сообщает РИА "Новости".

Несколько дней назад исполняющий обязанности главы армянского правительства заявил, что после обострения ситуации в граничащей с Азербайджаном Сюникской области отправил письмо главе РФ. Пашинян признался, что просил у Путина помощи, в том числе военной.