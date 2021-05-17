Ее предшественник Александр Бугаев направлен в Минпросвещения

Ксения Разуваева назначена руководителей Росмолодежт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 17 мая.

"Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодежи",

– говорится в документе.

Разуваева сменит на посту Александра Бугаева. Мишустин освободил его от этой должности в связи с назначением на пост первого заместителя министра просвещения РФ.

Ранее Разуваева была начальником департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. До этого, по информации на сайте правительства РФ, возглавляла Роспатриотцентр, а будучи замдиректора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур" занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей.