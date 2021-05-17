Руководителем Росмолодежи назначена Ксения Разуваева

Руководителем Росмолодежи назначена Ксения Разуваева
Ксения Разуваева. Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Ее предшественник Александр Бугаев направлен в Минпросвещения

Ксения Разуваева назначена руководителей Росмолодежт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 17 мая.

"Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодежи",

говорится в документе.

Разуваева сменит на посту Александра Бугаева. Мишустин освободил его от этой должности в связи с назначением на пост первого заместителя министра просвещения РФ.

Ранее Разуваева была начальником департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. До этого, по информации на сайте правительства РФ, возглавляла Роспатриотцентр, а будучи замдиректора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур" занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Блинкен может предложить Лаврову компромисс по "Северному потоку-2" – эксперт

Американцы готовы к диалогу по трубопроводу

Отрабатывает нападение на Россию: эксперт рассекретил планы НАТО в Эстонии

Блок продолжает работать на дестабилизацию мирового баланса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей