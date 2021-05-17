Всплыли новые подробности в деле о подрыве чешского склада

Всплыли новые подробности в деле о подрыве чешского склада
Фото: Libor Sojka/CTK/www.globallookpress.com
Пресса Чехии продолжает муссировать скандальную историю

Прага активно привлекает внимание международного сообщества к случаю со взрывами на оружейных складах. В инциденте семилетней давности появляются все новые детали. На этот раз в прессе написали, что хозяин фирмы-арендатора складов незадолго до взрыва мог пересекаться с российскими гражданами.

Об этом со ссылкой на секретные источники сообщает чешское радио. Согласно озвученной версии выходит, что бизнесмен Петр Бернатик буквально за день до инцидента находился в районе отеля, где проживали Анатолий Чепига и Александр Мишкин – западные СМИ считают, что это имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно их чешская сторона считает главными злодеями и организаторами подрыва во Врбетице.

В то время якобы раскрытые чешскими спецслужбами "агенты ГРУ" Чепига и Мишкин проживали в городе Острава. Там же семь лет назад с неустановленными мотивами прогуливался владелец фирмы-арендатора, пишет РИА "Новости". Чешское радио представляет эту информацию как очередное доказательство виновности России во взрывах.

К слову, недавно эксперт Владимир Брутер раскрыл причину спора премьера и президента Чехии о взрывах на оружейных складах. Чешский президент Милош Земан выступает за наличие иных версий подрыва, помимо антироссийской. По мнению эксперта, все дело в том, что глава государства остается независимым политическим игроком.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

что сайт тупой всё блокирует сраильская спецура
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башаров пеплюнул джеймса бонда
Гость226016
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По ходу дело пахнет новым "новичком", но уже для подрыва боеприпасов. Вот такое это универсальное оружие, вызывает массовый маразм и русофобию...
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