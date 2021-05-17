Преследование оппозиционного политика больно ударит по местным аграриям

Киевский режим, преследуя лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, наказывает саму Украину. Такую точку зрения на происходящее с главой одной из крупнейших политсил в Незалежной высказал российский журналист и политолог Анатолий Вассерман.

Как отмечает издание "Украина.ру", из-за того, что власти приостановили функционирование организаций и компаний, имеющих отношение к Медведчуку, произошла заморозка нескольких крупных контрактов на поставку в соборную моторного топлива. Таким образом, постмайданные деятели своими руками лишили украинский аграрный сектор горючего, которое сейчас крайне необходимого для посевных работ.

"Сам факт смены собственника этих структур автоматически вызвал приостановку соглашений. И если эти структуры не будут возвращены Медведчуку и его деловым партнерам, придется заключать новые соглашения. Если судить по опыту прошлых лет, сам процесс оформления соглашений занимает несколько месяцев", – пояснил известный знаток.

Лидера ОПЗЖ и его соратника в Верховной раде депутата Тараса Козака киевский режим подозревает в госизмене и попытке разграбления национальных природных ресурсов в Крыму.

На прошлой неделе столичный суд отправил кума президента РФ Владимира Путина под домашний арест. Украинский глава Владимир Зеленский объявил, что на примере Медведчука серьезно взялся за борьбу с местными олигархами.



Позже секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов озвучил "гениальную" идею обмена украинцев на украинцев с Россией. Высокопоставленный чиновник предложил в случае обвинительного приговора обменять оппозиционного политика на осужденных за разные преступления граждан соборной в РФ.

Ранее в понедельник, 17 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил крайнее недоумение подобными прожектами представителей украинских властей.

Напомним, Россия и Белоруссия являются основными поставщиками топлива на Украину – из 7 млн тонн потребления 2/3 приходят именно из этих стран. Однако в настоящее время поставки резко сократились. Во-первых, с рынка соборной ушел трейдер Proton Energy, который обеспечивал большую часть объема дизеля и автогаза.

Эту компанию связывают с Медведчуком. Также Киев национализировал нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс", по магистрали которого в Незалежную поступало топливо, пишет Oil-Эксперт. Кроме того, на ремонт уходит Мозырский НПЗ – главный белорусский поставщик сырья в соборную, а заменить эти объемы нечем.

Так что, украинских аграриев в ближайшее время ожидает топливный голод.

