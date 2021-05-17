Евросоюз добивается исключения России из списка "цивилизованных стран" - эксперт

Евросоюз добивается исключения России из списка "цивилизованных стран" - эксперт
Фото: Daniel Kalker/ dpa/ www.globallookpress.com
Дружба с Брюсселем предполагает отказ от национальных интересов, считает обозреватель

Евросоюз не рассматривает Москву как своего равноправного партнера. Европейские государства до сих пор считают, что для развития отношений Россия обязана ориентироваться на их оценки и требования, выразил уверенность обозреватель Михаил Демурин.

Как отмечает источник, ранее Европарламент подготовил доклад о принципах выстраивания отношений с РФ, где говорится о том, что для тесной взаимосвязи российская сторона должна осуществить "демократические преобразования". Также утверждается, что Евросоюз обязан отказаться от признания предстоящих в России парламентских выборов, если их результаты посчитают фальсифицированными.

По словам Демурина, речь идет о новом подходе европейской стороны в отношении Кремля. Однако принципиальная позиция остается неизменной: Россия не достойна равноправия; если же она желает развивать отношения с Брюсселем, то должна ориентироваться на его интересы.

Эксперт также предположил, что тезис о готовности к отказу от признания российских парламентских выборов – "проба пера" со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и Европейского союза в рамках усиления изоляции российского государства и ее исключения из списка "цивилизованных стран", пишет Regnum.

К счастью, заявил обозреватель, "цивилизованный мир" представляет меньшую часть Земли. Главная задача стран, выступающих за мировую многополярность – уменьшить значимость Запада в общественно-политической повестке мира, заключил Демурин.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что обвинения Евросоюза в адрес России о мнимых намерениях по "интеграции" Донбасса могут предвещать очередные санкционные меры.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
Какие-то блохи, собравшиеся вместе, хотят, чтобы на них Россия ориентировалась. Смешно, ей-богу.
Гость238804
Пожаловаться Ответить
А почему кто то должен на них ориентироваться? Это возрождение фашизма. Гитлер так же решал.
1
новости партнеров

В Китае объяснили страх США перед Россией

Москва сумела грамотно распорядиться военным наследием СССР

Всплыли новые подробности в деле о подрыве чешского склада

Пресса Чехии продолжает муссировать скандальную историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей