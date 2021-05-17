Курс рубля
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
- Доллар снизился до отметки в 74 рубля
- Ждет ли рубль падение после майских праздников: ответ экспертов
Евросоюз не рассматривает Москву как своего равноправного партнера. Европейские государства до сих пор считают, что для развития отношений Россия обязана ориентироваться на их оценки и требования, выразил уверенность обозреватель Михаил Демурин.
Как отмечает источник, ранее Европарламент подготовил доклад о принципах выстраивания отношений с РФ, где говорится о том, что для тесной взаимосвязи российская сторона должна осуществить "демократические преобразования". Также утверждается, что Евросоюз обязан отказаться от признания предстоящих в России парламентских выборов, если их результаты посчитают фальсифицированными.
По словам Демурина, речь идет о новом подходе европейской стороны в отношении Кремля. Однако принципиальная позиция остается неизменной: Россия не достойна равноправия; если же она желает развивать отношения с Брюсселем, то должна ориентироваться на его интересы.
Эксперт также предположил, что тезис о готовности к отказу от признания российских парламентских выборов – "проба пера" со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и Европейского союза в рамках усиления изоляции российского государства и ее исключения из списка "цивилизованных стран", пишет Regnum.
К счастью, заявил обозреватель, "цивилизованный мир" представляет меньшую часть Земли. Главная задача стран, выступающих за мировую многополярность – уменьшить значимость Запада в общественно-политической повестке мира, заключил Демурин.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что обвинения Евросоюза в адрес России о мнимых намерениях по "интеграции" Донбасса могут предвещать очередные санкционные меры.
Москва сумела грамотно распорядиться военным наследием СССР