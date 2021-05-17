Также Вашингтон пугает Старый Свет трубой "Северного потока-2"

Россия представляет угрозу для Европы из-за недавнего наращивания военной силы у границы с Украиной. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе сегодняшней совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

"Мы также разделяем озабоченность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военной мощи на границе с Украиной", – цитирует "Укринформ" американца.

Кроме того, Вашингтон считает, что Москва несет угрозу европейской энергетической безопасности из-за строительства газопровода "Северный поток – 2".

Напомним, в апреле на Западе и в Незалежной началась форменная истерика после того, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о масштабной проверке боеготовности армии, и в войсках стартовали учения по передислокации военнослужащих и техники на юге, а также восточных и западных рубежах Отечества.

Министр обороны 22 апреля сообщил, что все цели в ходе внеплановых маневров были достигнуты и части до 1 мая должны вернуться на места дислокации. Однако на Украине и некоторые страны Старого Света не поверили в эти заявления, утверждая, что техника не была перебазирована обратно.

