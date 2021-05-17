Российские войска у границ с Украиной угрожают всей Европе - Блинкен

Российские войска у границ с Украиной угрожают всей Европе - Блинкен
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Также Вашингтон пугает Старый Свет трубой "Северного потока-2"

Россия представляет угрозу для Европы из-за недавнего наращивания военной силы у границы с Украиной. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе сегодняшней совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

"Мы также разделяем озабоченность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военной мощи на границе с Украиной", – цитирует "Укринформ" американца.

Кроме того, Вашингтон считает, что Москва несет угрозу европейской энергетической безопасности из-за строительства газопровода "Северный поток – 2".

Напомним, в апреле на Западе и в Незалежной началась форменная истерика после того, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о масштабной проверке боеготовности армии, и в войсках стартовали учения по передислокации военнослужащих и техники на юге, а также восточных и западных рубежах Отечества.

Министр обороны 22 апреля сообщил, что все цели в ходе внеплановых маневров были достигнуты и части до 1 мая должны вернуться на места дислокации. Однако на Украине и некоторые страны Старого Света не поверили в эти заявления, утверждая, что техника не была перебазирована обратно.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Кайэер Соэер
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Шмуль Блин в своём репертуаре
Гость238907
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Самая главная угроза для Европы и Мира это США со своим старческим маразмом.
Гость238889
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А где надо наращивать, в Москве что ли? Хоть бы мозги включил, а не позорился. Любая страна наращивает, там где есть обострение. В США иначе?
Гость алекс
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А нечего было лезть к нашим границам как Гитлер и Наполеон, вот теперь и нервничайте, может дойдет к чему это может привести...захватчиков судьба незавидная.
Гость238849
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Блинкену еще угрожает туалетная бумага в его обристаном сортитре
Гость231354
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Этот американский еврей производит впечатление марионетки в чьих-то высохших старческих ручонках. И это не Байден. Это какие-то их же еврейские финансовые паханы, выжившие из ума. Типа Сороса или Ротшильдов. Ну не может человек на вершине власти США нести подобный бред от альцгеймера. Времена меняются, призрак блокчейнов и криптовалют бродит по миру. Смысла в антироссийской политике от этих старперов для США нет никакого. Там Китай, за ним Индия и Ислам. Надо завязывать с еврейскими привычками гадить и подличать. Надо собирать союзников, а не плодить врагов.
гость191919
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Особенно несет угрозу для янки..<цензура> трутся десятки лет в Европе лая на Россию, подбадривая обглоданной костью местных Табаки.
Гость227619
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Наша территория, как можно диктовать, пусть уберут войска с Донбасса.
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