Названо место предстоящей встречи Путина с Байденом

Названо место предстоящей встречи Путина с Байденом
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В Москве рассказали, от чего зависит саммит лидеров двух государств

Осталось меньше 30 дней до даты проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, предложенной Вашингтоном. Кремль до сих пор не ответил. В источниках, близких к ситуации, сообщили, что во многом проведение встречи между государственными лидерами зависит от итогов будущих переговоров американского и российского МИД, которые запланированы на 19-20 мая.

Как отмечает источник, Байден предложил российскому лидеру встретиться в Европе в середине июня. Для Штатов это время более чем удобно – в первый месяц лета президент США отправится на саммит G7 и на встречу НАТО в Брюсселе. Москва же готова принять предложение, однако продолжает взвешивать все плюсы и минусы.

Как отмечает источник, после заседания Арктического совета, где предстоит встретиться Лаврову с Блинкеном, уже многое прояснится. Россия считает главной повестку вокруг стратегического баланса – в МИД заявили, что в переговорах необходимо коснуться как ядерного, так и неядерного оружия.

Лавров также заявил, что надеется на "профессиональный диалог" с американским коллегой, отметив, что нацелен на нормализацию отношений со Штатами не по "словам", которых было довольно много, а "по делам".

Источники  "Коммерсанта" также утверждают, что местом встречи Путина с Байденом станет Швейцария. Однако пока что конкретных решений еще не принято, отмечает газета.

В самом Кремле информацию не стали комментировать.

Ранее телеканал НТВ сообщал о том, что на Параде Победы в Москве побывала экс-сотрудница Госдепартамента Сюзанна Масси.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость238921
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Не понятно, что все ждут. Свои позиции уже давно озвучены. Что может измениться?
Настоящий ОДЕССИТ
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"Медики" не дадут Бидону встретиться с Вованом. Хотя если Бидон отдаст концы во время встречи, то опять вспомнят "НОВИЧОК"
гость
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Гость238849
Сортир. Именно там Путин будет мочить маразматика Байдена.
да ладно, байден уже изжил себя, правда у них там еще полно горячих голов
Гость238849
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Сортир. Именно там Путин будет мочить маразматика Байдена.
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