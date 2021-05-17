Воры в законе угрожают Зеленскому расправой после санкций СНБО

Воры в законе угрожают Зеленскому расправой после санкций СНБО
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
СБУ создает спецгруппу для отслеживания анонимных посланий в адрес главы государства

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стали поступать угрозы об убийстве после решения Совета нацбезопасности и обороны страны о введении санкций в отношении воров в законе. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в офисе главы государства.

По его словам, Владимир Александрович получает анонимные послания с угрозами об убийстве из-за решения СНБО, заседание которого состоялось 14 мая.

"В Офисе президента принято решение дополнительно усилить охрану всей семьи Зеленского", – говорится в сообщении.

Кроме того, Служба безопасности Украины решила создать отдельную спецгруппу, которая будет заниматься угрозами в адрес лидера нации, добавил источник.

Напомним, СНБО ввел персональные рестрикции против 557 воров в законе с украинским гражданством. Также под ограничения попали 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Позже в своем видеообращении к нации пан Зеленский указал, что результатом этого важного для соборной решения стали, "вероятно, сердечные приступы" у тех "лиц, которые годами действовали против нее и народа".

Согласно санкционной дубине а-ля Незалежная, к попавшим под нее гражданам будут применены следующие ограничения: блокировка активов, запрет въезда, невозможность приобретения гражданства, принудительное выдворение.

По информации президента, часть этих людей в настоящее время находятся за пределами страны

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
еврей может и дурак но точно не он готовил это решение
а вот то что воры побегут в россии это факт,у нас и так этих воров ноосорогов зашкаливает,причем сегодня настоящих воров единицы,в основном прощелыги купившие мандат от продажи мандаринов
россии бы тоже прищемить эту ораву жулья
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Комик дурак. Попался на удочку пиздостана. Теперь его и правду грохнут, но обвинят в этом опять же Россию. Он никому уже не нужен.
1
новости партнеров
По теме

В Китае объяснили страх США перед Россией

Москва сумела грамотно распорядиться военным наследием СССР

Всплыли новые подробности в деле о подрыве чешского склада

Пресса Чехии продолжает муссировать скандальную историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей