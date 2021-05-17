СБУ создает спецгруппу для отслеживания анонимных посланий в адрес главы государства

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стали поступать угрозы об убийстве после решения Совета нацбезопасности и обороны страны о введении санкций в отношении воров в законе. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в офисе главы государства.

По его словам, Владимир Александрович получает анонимные послания с угрозами об убийстве из-за решения СНБО, заседание которого состоялось 14 мая.

"В Офисе президента принято решение дополнительно усилить охрану всей семьи Зеленского", – говорится в сообщении.

Кроме того, Служба безопасности Украины решила создать отдельную спецгруппу, которая будет заниматься угрозами в адрес лидера нации, добавил источник.

Напомним, СНБО ввел персональные рестрикции против 557 воров в законе с украинским гражданством. Также под ограничения попали 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Позже в своем видеообращении к нации пан Зеленский указал, что результатом этого важного для соборной решения стали, "вероятно, сердечные приступы" у тех "лиц, которые годами действовали против нее и народа".

Согласно санкционной дубине а-ля Незалежная, к попавшим под нее гражданам будут применены следующие ограничения: блокировка активов, запрет въезда, невозможность приобретения гражданства, принудительное выдворение.

По информации президента, часть этих людей в настоящее время находятся за пределами страны

