Энергетическая госкомпания может исчезнуть из-за вмешательства в ее работу правительства, воровства, коррупции или бесхозяйственности

Недавняя отставка главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, ориентированного на реформы в энергетической отрасли, является этапом битвы Украины за то, чтобы стать западной страной. Новый маневр киевского режима с госкомпанией может говорить о сумерках соборной на этом пути. К такому выводу приходит Сурия Эванс-Притчард Джаянти в статье американского издания The Globalist.

По мнению автора, после обретения Украиной независимости потребовалось довольно много времени, чтобы сформировались необходимые реформы. Изменения, которые в конечном итоге материализовались, были медленными и трудными, но они отражали реальный прогресс, считает журналист.

В качестве примера она привела Соглашение об ассоциации с Евросоюзом от 2014 года, безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны; принятие важнейшего законодательства по борьбе с коррупцией и повышение прозрачности; распад монополий советской эпохи и создание Управления по борьбе с мздоимством.

Отдельно отметила "вечное злословие России" по отношению к Незалежной. По ее словам, "всему миру известно", как РФ "предпринимает бесконечные усилия, в том числе военные и кибератаки, направленные на подрыв и дестабилизацию Украины".

Автор публикации подчеркивает, что именно в энергетическом секторе соборной велись самые ожесточенные битвы за реформы, поскольку там коррупция проникла глубже всего. Больше всех из этого колодца выпили украинские олигархи, такие как Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский.

"Неудивительно, что очистка энергетического сектора имеет первостепенное значение для усилий по продвижению надлежащего управления и пути к прочной демократии и прозрачно управляемой экономике", – пишет автор.

В крупнейшей госкомпании "Нафтогаз" в 2015 г. работало 80 тыс сотрудников. В то время это было убыточное предприятие, чью деятельность тормозила неэффективное управление, трудовое законодательство советской эпохи и коррупция, говорится в публикации.

Но тут к рулю "Нафтогаза" в 2014-ом пришел пан Коболев, который многих удивил, замечает Джаянти. Он расправился с коррупцией в "Нафтогазе", уволил менеджеров, которые не смогли устранить возможности злоупотреблений, очистил систему закупок, нанял настоящих экспертов по нефти и газу для управления подразделениями и дочерними компаниями и обеспечил ведение точного учета.

Журналист поставила в заслугу пану Коболеву разделение "Нафтогаза" с газотранспортной системой в соответствии с антимонопольным законодательством ЕС, прибыльность компании – ее отчисления составляли около 18% госбюджета. Таким образом, она стала главным налогоплательщиком страны. К тому же, ему удалось добиться удивительно выгодного контракта с Россией по сохранению транзита газа через УГТС по крайней мере до 2024 г. с прибылью в $15 млрд.

"Имея на руках эти маловероятные достижения, Коболев планировал провести IPO, чтобы сделать "Нафтогаз" публичным", – поясняет журналист.

Одновременно, он нажил в соборной много врагов. А еще топ-менеджер получал солидную зарплату и приобрел репутацию человека, постоянно вступающего в стычки с правительством. Кроме того, многие украинцы испытывают к нему ненависть из-за повышения цен на газ, что является требованием МВФ о макрофинансовой помощи Незалежной.

Тем не менее, 28 апреля текущего года кабмин уволил пана Коболева с поста главы "Нафтогаза". Теперь существует вероятность, что рано или поздно госкомпания вообще развалится от вмешательства властей, грабежа и коррупции или просто от бесхозяйственности.

"Это, конечно, будет означать сокращение поступлений в украинскую госказну на миллиарды долларов. Дойная корова будет слабой и умирающей. Возможно, самым важным – и наименее обсуждаемым – контекстом теневого маневра корпоративного совета "Нафтогаза" являются интересы России в этих событиях", – предполагает автор.

По ее словам, Кремль выдумывает ложь о ненадежном партнере Украины в качестве транзитера российского сырья для оправдания строительства "Северного потока-2". А с потерей транзита при запуске балтийского газопровода ежегодную дыру в бюджете Незалежной в размере $2 млрд будет трудно заполнить, особенно когда "Нафтогаз" больше не сможет поддерживать 18% госбюджета своими налогами и дивидендами, следует из статьи.

Если правительству сойдет с рук обезглавливание "Нафтогаза", это будет самым значительным откатом от величайшей реформы. Возможно, сейчас мы наблюдаем медленную смерть мечты украинского народа стать страной, ориентированной на Запад, резюмирует Джаянти.

Добавим, вместо Коболева руководить "Нафтогазом" назначен и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.

