Глава МИД РФ объяснил, что Москва воспринимает от заокеанских партнеров

Москва будет судить о реальных действиях Вашингтона в отношении России, а не о пустых заявлениях представителей властей США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, с улыбкой комментируя сегодня высказывания американской стороны о необходимости "стабильных и предсказуемых" отношений с Россией.

"Если это стабильные и предсказуемые санкции, это, наверное, не то, что нужно нам. И мы будем относиться к призывам Соединенных Штатов нормализовать отношения не по словам, которых уже слишком много, а по конкретным делам", – цитирует РИА "Новости" шефа отечественной дипломатии.

По словам министра, такой же подход к ситуации он видит и у своего американского коллеги главы Госдепа Энтони Блинкена.

Ранее, 14 мая, руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс сообщил, что предстоящая встреча Лаврова и Блинкена в Рейкьявике, станет попыткой попробовать вывести отношения между Москвой и Вашингтоном "на более стабильный и предсказуемый путь".

Точная дата очного диалога высокопоставленных представителей РФ и США пока неизвестна, однако глава Госдепа будет участвовать в министерской встрече Арктического совета в столице Исландии 19 и 20 мая. Возможно, в ходе этой встречи решится вопрос о месте саммита президентов России и Штатов Владимира Путина и Джо Байдена.

