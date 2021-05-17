Израиль разбомбил главный штаб Службы внутренней безопасности ХАМАС - видео

За последние несколько часов были атакованы пять домов командиров палестинского движения в секторе Газа

Израиль нанес удар по зданию, где располагался главный оперштаб Службы внутренней безопасности ХАМАС. Цель находилась в районе Римал на севере сектора Газа, сообщает РИА "Новости" в понедельник, 17 мая.

По данным израильских военных, штаб являлся центральной частью "террористической инфраструктуры ХАМАС" и базой для разведки.

Жителей здания заранее предупредили о ракетном ударе и дали им достаточно времени на эвакуацию, подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.


Видео удара разместил в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Кроме того, сегодня за несколько последних часов истребители ВВС Израиля атаковали пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в понедельник израильские военные заявили об уничтожении подлодки, которую идентифицировали как оружие палестинского движения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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