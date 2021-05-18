Киеву отвели роль провокатора в отношениях с Москвой

Вашингтон и Лондон хотят, чтобы Москва оказалась на военном положении. Запад же не желает стать частью вооруженного конфликта со страной, владеющей ядерным оружием. Задачу же спровоцировать боевые действия США и Великобритания предоставят Незалежной. Об том заявил нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин, комментируя арест председателя политсовета Виктора Медведчука.

По словам депутата Рады, его лидер негативно относился к плану союзников Украины – американцам и британцам, которые отвели стране роль провокатора в своей геополитической борьбе против РФ. Кузьмин уверен, что Европа все равно окажется в центре войны. Ведь Незалежная то и дело что-то "выклянчивает" у европейцев – оружие или деньги. А США и Великобритания, которые проспонсируют конфликт, только будут потирать ручки от полученной выгоды.

"Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведет Украину к войне",

– написал депутат в своем "Фейсбук", добавив, что Медведчук как раз выступает против внешнего управления страной.

Лидер партии, по его словам, и оказался неугоден не столько киевским властям, сколько западным кураторам Незалежной. Однако президент Украины Владимир Зеленский своей борьбой с Медведчуком показал себя со своей слабой стороны.

Медведчук попал под домашний арест из-за обвинений в госизмене и хищении госресурсов у берегов Крыма. Сам политик эти обвинения отвергает. Эксперты уверены, что Киев насолил сам себе этой политической зачисткой.