Как Путин поможет Зеленскому сохранить лицо

Как Путин поможет Зеленскому сохранить лицо
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава России готов к диалогу с украинским лидером

Отношения между братскими государствами Россией и Украиной оставляют желать лучшего. Киевские власти прикладывают огромные усилия для отмежевания страны от нашего государства. Однако диалог между Москвой и Киевом необходим в любом случае. Даже лидер незалежных Владимир Зеленский заявил, что хочет провести встречу с нашим президентом Владимиром Путиным. Условия, которые предложил глава Украины, выходят за рамки существующей реальности, однако главнокомандующий России готов подобрать для украинца удобоваримый вариант.

Такими рассуждениями поделился политэксперт Алексей Зубец. Так, первоначальная инициатива Зеленского пообщаться с Путиным на донбасской земле является неприемлемой. Глава России прямо на это указал, отметив, что по поводу конфликта на юго-востоке страны Зеленскому нужно беседовать с лидерами ДНР и ЛНР. А встречу, посвященную отношениям России и Украины, Путин предложил провести в Москве.

Потом началась чехарда с идеями встретиться в Ватикане и другими оригинальными вариантами. В беседе с изданием "Украина.ру" политолог отметил, что Путин готов проявить терпение и добъется того, чтобы диалог состоялся на его условиях.

При этом, как мудрый руководитель, наш президент позволит украинскому коллеге "сохранить лицо". Весьма вероятно, что встреча двух главнокомандующих пройдет в Москве, но в рамках нормандского формата. Тогда Зеленский сможет сказать, что поехал не к Путину, а на встречу лидеров четырех государств.

При этом главы Франции и Германии также могут надавить на несговорчивого украинского президента для того, чтобы встреча наконец состоялась.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

А Сахаров
Пожаловаться Ответить
Отношения между братскими государствами Россией и Украиной
Это же надо иметь такое лицемерие ,чтоб такую <цензура> на данный
момент писать
Гость235353
Пожаловаться Ответить
ЖДИТЕ НОВОЕ ШОУ ТРУСЛИВОГО КЛОУНА - БУДЕТ ПРЕСС КОМЕДИЯ С УЧАСТИЕМ МАРТЫШКИ зеля БУДЕТ КРИВЛЯТЬСЯ И СТАВИТЬ РОЖИ СЕРЬЁЗНЫЕ И ЧУШЬ НЕСТИ - ЧТО УСРАИНА ЦЕ ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ И ПОБЕДИЛА АГРЕССОРА РОССИЮ И Т.Д.
Гость235353
Пожаловаться Ответить
У ЭТОГО СТРУСЛИВОГО КЛОУНА НЕ ЛИЦО А ---- Ж О П А ---- ПУТИН С ним ВСТРЕТИТЬСЯ ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА ЭТОТ ЧМО ПРИПОЛЗЕТ В МОСКВУ ----- НО СПЕРВА ОДЕНЕТ НА НЕГО БУБЕНЧИК ЧТОБ КРИВЛЯЛСЯ И БОРМОТАЛ ЧУШЬ ПЕРЕД КАМЕРАМИ - А ПУТИНА НЕ БУДЕТ
Гость239520
Пожаловаться Ответить
Встречаться нужно в Москве, в цирке на Цветном. там клоуну Зе самое место.
1
новости партнеров
По теме

Лаврова насмешили "стабильные и предсказуемые" санкции США в адрес России

Глава МИД РФ объяснил, что Москва воспринимает от заокеанских партнеров

Всплыли новые подробности в деле о подрыве чешского склада

Пресса Чехии продолжает муссировать скандальную историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей