Глава СВР назвал убогими истории со взломом американских сетей

Глава СВР назвал убогими истории со взломом американских сетей
Сергей Нарышкин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве имеют представление, кто на самом деле совершил кибератаку

Россия не имеет отношения к хакерским атакам на западную инфраструктуру, которые ей пытаются приписать. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, "творчество" недоброжелателей выглядит настолько "нелепо" и "убого", что это даже "неудобно комментировать".

"Они выглядят как плохой детектив",

пояснил Нарышкин в интервью Би-Би-Си. Он обратил внимание, что никаких доказательств причастности России ко взлому ПО американской компании SolarWinds нет. А вот разведывательные службы США и Великобритании вполне могли это сделать. Они, по информации газеты The Guardian, сотрудничают с ведущими IT-компаниями и внедряют "секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение".

Ранее в США заявили, что хакерскую атаку на госучреждения с использованием софта SolarWinds устроила Россия. Это стало оправданием за новый пакет антироссийских санкций. Но даже американские эксперты отмечали, что обвинения слабоваты. На этом фоне возник сбой в работе трубопроводной компании Colonial Pipeline, и Москву тут же обвинили в кибератаке на  американскую топливную инфраструктуру. 

Позже президент США Джо Байден допустил, что хакеры не находятся на службе официальных ведомств РФ, но живут в России, и попросил Москву помочь с их поимкой.

Николай ВИКТОРОВ

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