"Пахнет дурным водевилем": Пушков оценил версии Чехии по взрывам во Врбетице

Сенатор указал место подобным заявлениям европейской страны

Версии Чехии по взрывам во Врбетице не оставили равнодушными и представителей Совета Федерации. Жестко высказался о них глава временной комиссии по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В Праге называют "невероятные" варианты причин ЧП на складах боеприпасов, отметил политик в "Твиттер" и добавил:

"Все это давно уже пахнет дурным водевилем".

Такой комментарий сенатор дал сообщению из Чехии о неких встречах хозяина складов с российскими "агентами". Наверное, это было нужно, чтобы ему помогли устроить взрывы, не без сарказма написал он.

И определил место такому заявлению. Оно "не в политике, а в плохом театре", цитирует Пушкова телеканал "360".

Подписчики живо включились в обсуждение. "Цирконы" или "Калибры" ещё не приплели ? Мож секретным лучём "Пересвета" шмальнули с НЛО ?", "Да нет! Это Путин решил вспомнить молодость и лично взорвал склад. Его видели там.В кустах.С биноклеЙ !", "Оказывается чехи ещё те сказочники", – открыто посмеялись они.  И даже предложили свои варианты: "Что уж там, с боевыми кротами договорились, чем не версия, пусть берут".

Ранее глава МИД РФ рассказал о позоре чехов. К этому привела история со взрывами во Врбетице. Должностные лица европейской страны "путаются в показаниях", а Прага, устроив публичный демарш в отношении Москвы,  не знает, как выпутаться из этой ситуации.

До этого всплыли новые подробности в деле о подрыве склада в Чехии. Тамошняя пресса растиражировала сведения об общении  хозяина компании-арендатора с гражданами РФ.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

США и Великобритания намерены втянуть Россию в войну с Европой и Украиной

Киеву отвели роль провокатора в отношениях с Москвой

Всплыли новые подробности в деле о подрыве чешского склада

Пресса Чехии продолжает муссировать скандальную историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей