Сенатор указал место подобным заявлениям европейской страны

Версии Чехии по взрывам во Врбетице не оставили равнодушными и представителей Совета Федерации. Жестко высказался о них глава временной комиссии по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В Праге называют "невероятные" варианты причин ЧП на складах боеприпасов, отметил политик в "Твиттер" и добавил:

"Все это давно уже пахнет дурным водевилем".

Такой комментарий сенатор дал сообщению из Чехии о неких встречах хозяина складов с российскими "агентами". Наверное, это было нужно, чтобы ему помогли устроить взрывы, не без сарказма написал он.

И определил место такому заявлению. Оно "не в политике, а в плохом театре", цитирует Пушкова телеканал "360".

Подписчики живо включились в обсуждение. "Цирконы" или "Калибры" ещё не приплели ? Мож секретным лучём "Пересвета" шмальнули с НЛО ?", "Да нет! Это Путин решил вспомнить молодость и лично взорвал склад. Его видели там.В кустах.С биноклеЙ !", "Оказывается чехи ещё те сказочники", – открыто посмеялись они. И даже предложили свои варианты: "Что уж там, с боевыми кротами договорились, чем не версия, пусть берут".

Ранее глава МИД РФ рассказал о позоре чехов. К этому привела история со взрывами во Врбетице. Должностные лица европейской страны "путаются в показаниях", а Прага, устроив публичный демарш в отношении Москвы, не знает, как выпутаться из этой ситуации.

До этого всплыли новые подробности в деле о подрыве склада в Чехии. Тамошняя пресса растиражировала сведения об общении хозяина компании-арендатора с гражданами РФ.