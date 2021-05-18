Объединение Украины с Грузией и Молдавией отвечает интересам США – эксперт

Объединение Украины с Грузией и Молдавией отвечает интересам США – эксперт
Фото: pixabay.com
Для самих Тбилиси и Кишинева такая интеграция не сулит ничего хорошего

Создание "Ассоциированного трио" отвечает интересам Украины и США, но снижает перспективы сотрудничества с Западом для Грузии и Молдавии. Такую оценку дают эксперты.

Накануне главы МИД Грузии, Молдавии и Украины подписали в Киеве меморандум по объединению усилий на пути интеграции с Евросоюзом. По мнению председателя молдавского общественного совета "За свободную Родину" Игоря Тулянцева, создание такого "трио" в реальности не увеличивает шансы его членов на вступление в ЕС. Однако этот проект отвечает интересам США и НАТО: они смогут использовать новое объединение как "инструмент геополитического воздействия на Россию", передает "Взгляд".

С точки зрения экс-руководителя Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе, такое акцентированное грузино-украино-молдавское взаимодействие на самом деле может только помешать процессам евроинтеграции Грузии. По его оценке, Тбилиси смог продвинуться на этом пути, в частности, добиться безвиза, лишь когда Европа перестала воспринимать Грузию в одной связке с Украиной. 

Да и Россия спокойнее реагирует на сближение Грузии с Западом, чем на планы вступления Незалежной в НАТО, подчеркивает грузинский политолог. Решением же Тбилиси вновь встать на одну доску с проблемным Киевом лишает его перспектив в плане сближения с ЕС.

Ранее американский военный эксперт заявил, что принятие Украины в НАТО развяжет войну между США и РФ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость236394
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Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Зачётно срыгнул, безмозглый укроУБЛЮДОК! Привет из ДНР!
Посмотри кинцо про ДНР, есть в сети. Бедность еще та.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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А Сахаров
Сам ты морда псячая ,кацапский <цензура>
Зачётно срыгнул, безмозглый укроУБЛЮДОК! Привет из ДНР!
Гость227562
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Они решили дохлый ГУУАМ снова накачать через соломинку?
Ну почему бы и нет?
Гость239677
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Их союз только проиграет. Сейчас по отдельности у Грузии и Молдавии не напряженная ситуация с Россией и нормальные отношения с Европой. Из за Украины они могут лишиться рынка с Россией. Это ударит по их экономике и ни Европа ни штаты не помогут. Они не дают деньги на развитие страны, а только на войну.
А Сахаров
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Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
А общаться эта троица ублюдков, будут на ВЕЛИКОЙ свино-собачьей МУве?
Сам ты морда псячая ,кацапский <цензура>
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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А общаться эта троица ублюдков, будут на ВЕЛИКОЙ свино-собачьей МУве?
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