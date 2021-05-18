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Руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров
высказался по поводу отношений между Москвой и Берлином. Глава МИД считает, что
державам пора наладить открытый диалог.
Лавров отметил, что в последнее время Германия действует в общезападном фарватере сдерживания нашей страны. При этом Россию пытаются выставить чуть ли не угрозой безопасности Европы.
Шеф российской дипломатии считает, что такой характер отношений не выгоден обеим сторонам. Лавров призвал Берлин сесть за стол переговоров и обсудить сотрудничество по самому широкому спектру вопросов, передает "Пятый канал".
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