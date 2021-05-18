Кремль высказался о новой встрече Путина с Лукашенко

Подготовка переговоров двух лидеров идет полным ходом

В начале мая СМИ сообщили о том, что президент РФ Владимир Путин встретится в этом месяце в белорусским коллегой Александром Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что главы государств действительно могу пообщаться в третий раз за 2021 год.

Представитель Кремля уточнил, что работа над переговорами идет. Он также отметил, передает РИА "Новости", что правительства занимаются исполнением поручений своих лидеров. Песков подчеркнул, что Путин и Лукашенко действительно обсуждали процессы объединения России и Белоруссии, сообщает телеканал "360"

Ранее журналисты раскрыли причину предстоящей встречи. По данным СМИ, лидеры стран будут обсуждать вопросы Союзного государства, которые не под силам разрешить властям РФ и РБ.

Отдел информации

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