Представителя нашей страны объявили персоной нон грата

Из Северной Македонии высылают российского дипломата. Такая информация поступила от Bloomberg.

Власти этого государства объявили представителя нашей страны персоной нон грата, передает РИА "Новости".

До этого, в апреле, 18 работников дипмиссии были высланы из Чехии. Это произошло после того, как в Праге заявили, что к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице виноваты спецслужбы РФ.

На недружественный шаг в Москве ответили зеркально. Два десятка чешских дипломатов назвали персонами нон грата.

Затем из солидарности с Прагой несколько европейских стран выслали сотрудников российских посольств. При этом в Болгарии еще и помощи у РФ попросили.

В нашей стране поступили так же. В частности, выдворили работника посольства Румынии.