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Из Северной Македонии высылают российского дипломата. Такая информация поступила от Bloomberg.
Власти этого государства объявили представителя нашей страны персоной нон грата, передает РИА "Новости".
До этого, в апреле, 18 работников дипмиссии были высланы из Чехии. Это произошло после того, как в Праге заявили, что к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице виноваты спецслужбы РФ.
На недружественный шаг в Москве ответили зеркально. Два десятка чешских дипломатов назвали персонами нон грата.
Затем из солидарности с Прагой несколько европейских стран выслали сотрудников российских посольств. При этом в Болгарии еще и помощи у РФ попросили.
В нашей стране поступили так же. В частности, выдворили работника посольства Румынии.
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