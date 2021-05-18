Подозрения правоохранителей вызвало намерение вице-премьера съездить в Россию

Высокопоставленные чиновники Чехии будут допрошены в связи с расследованием в отношении первого вице-премьера республики, совмещающего этот пост с должностью главы МВД, Яна Гамачека. Представителей Национального центра борьбы с организованной преступностью (НЦБОП) интересует, зачем Гамачек собирался ехать в Россию в середине апреля 2021 года.

О том, что НЦБОП имеет какие-то подозрения в адрес замглавы правительства, ранее сообщило издание Seznam. По официальной версии, Гамачек собирался договариваться насчет поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Однако в СМИ попали сведения, что на самом деле вице-премьер должен был не просто подписать соглашение по вакцине, но сделать это в обмен на закрытие дела по взрывам во Врбетице.

Сам Гамачек категорически отверг эти подозрения и даже подал жалобу в полицию. Однако у правоохранителей остались сомнения. Чтобы установить истину, они намерены допросить всех участников совещания у вице-премьера накануне планируемого визита в РФ. В списке приглашенных были начальник чешской полиции Ян Швейдар, руководитель военной разведки Ян Бероун, глава Управления по внешним связям и информации Марек Шимандл, генпрокурор Павел Земан и другие высокопоставленные лица.

Напомним, визит Гамачека намечался на 19 апреля, но так и не состоялся. По данным СМИ, ему настоятельно "посоветовали" отказаться от поездки на фоне дипломатического скандала между Москвой и Прагой.