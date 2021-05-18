Лукашенко пожаловался на неопытность белорусских спецслужб

Лукашенко пожаловался на неопытность белорусских спецслужб
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Бацька убежден, что на стороне властей Республики правда и подавляющее большинство граждан страны

Против властей Белоруссии действуют опытные западные спецслужбы, в отличие от них, местные силовики выглядят еще младенцами. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего заседания Совета безопасности. Видео его выступления разместил телеграм-канал "Пул Первого".

Лидер нации призвал сотрудников спецслужб ни в коем случае не расслабляться.

"Молодцы! Внимательно контролируете ситуацию, на главные вопросы реагируете как следует. Но вы должны четко давать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними", – сказал бацька.

Глава государства подчеркнул, что на стороне Белоруссии – правда и подавляющее большинство сограждан, и "нам нужно выстоять".

По его словам, попытка мятежа в прошлом году в форме блицкрига, как и многие последующие его этапы, была преодолена.

"Сегодня [люди] поняли, чего хотели те, кто вывалил тогда, в августе месяце, на улицы, видели, как они действовали. Сегодня уже и мы, и они убеждены, что хотели от нас", – констатировал Александр Григорьевич.

Президент добавил, что для белорусов главное сейчас – это решение экономических вопросов.


Ранее во вторник Лукашенко на совещании пояснил суть декрета, который был утвержден 9 мая после раскрытия заговора против лидера нации. Президент отметил, что этот документ начнет действовать лишь в одном случае – если мятежники ликвидируют главу государства.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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