Власти Незалежной заботятся об интересах украинских националистов, а не правах крымчан

Президент Украины Владимир Зеленский любит рассуждать перед международной аудиторией о стремлении защитить права "обиженных крымчан". О том, что же именно предпринимает лично глава Незалежной и киевская власть в целом в этом направлении, напомнил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Водная, энергетическая, транспортная, продовольственная блокады, попытки диверсий и провокации",

– перечислил Аксенов примеры "заботы" Украины о жителях полуострова разной национальности. По его мнению, Киев таким образом защищает не крымчан, а следует идеям националистов, которые прямо заявляют, что Крым "должен быть украинским или безлюдным".

Во вторник, 18 мая, Зеленский в очередной раз заявил в "Твиттере", что предпринимает усилия по "возвращению Крыма", дескать, на это нацелена его программа "Крымская платформа".

77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили ~50% людей. 7 років тому #Крим був окупований Росією. 🇺🇦 робить все, щоб захистити права скривджених там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували #КримськаПлатформа — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2021

Впрочем, рассуждая об "оккупации" Крыма, Зеленский продолжает исправно оплачивать коммунальные счета за квартиру своей супруги в Ливадии близ Ялты.

"Это тоже вклад в борьбу с "оккупацией"?"

– написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

О том, что чета Зеленских имеет жилую недвижимость в элитном местечке Крыма, стало известно в 2019 году. Причем отказываться от нее президент с супругой не собираются, несмотря на усиление антироссийской риторики. По крайней мере, в марте 2021 г. Зеленский указал квартиру на Южном берегу Крыма в своей налоговой декларации.

Ранее Зеленский сообщил, что его команда разработала новую стратегию по возвращению Крыма. Опираться в реализации этого плана Киев намерен на иностранных партнеров, в том числе ЕС и Турцию. Впрочем, это не первый раз, когда украинский лидер пытается решить свои задачи чужими усилиями. Даже объявление министра обороны России Сергея Шойгу об окончании военных учений Зеленский назвал своей победой, чем насмешил даже французов.