СМИ указали на ошибку Байдена, которая позволит России победить Украину

СМИ указали на ошибку Байдена, которая позволит России победить Украину
Фото: Oliver Contreras/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Москва ловко сеет смуту и вбивает клин между Анкарой и Вашингтоном

Если между Вашингтоном и Анкарой резко ухудшаться отношения, то Турция и Украина навряд ли смогут объединиться для противостояния России в Черном море. Об этом пишет политический аналитик Харун Карчич в американском издании The National Interest.

По мнению эксперта, администрация президента США Джо Байдена заинтересована в поддержке нынешнего киевского режима против "территориальной экспансии" Москвы в Черноморском регионе. Однако Незалежная на сегодняшний момент времени не сможет достичь поставленных целей без поддержки Анкары.

"Потеря союзника по НАТО, который граничит с Черным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией – равносильно тому, что все эти стратегические регионы будут поданы России на серебряном блюде", – объяснил эксперт.

Автор перечислил "обиды", которые американцы нанесли туркам своими действиями, на фоне того, как Москва сеет смуту между двумя крупнейшими членами НАТО. Так, Россия "ловко вбила клин" между Турцией и США после того, как Анкара была возмущена вооружением Вашингтоном своего заклятого врага – курдских отрядов в Сирии. Затем, после того, как Штаты промедлили с продажей столь необходимых туркам ракет Patriot, в спор вмешалась Москва, предложив Анкаре не менее совершенные С-400 для защиты юго-восточных рубежей Республики.

При этом эксперт напомнил, что Османская империя воевала против царской России 12 раз между XVIII и XX веками, проигрывая почти все войны.

И Турция, как и Украина, все больше чувствует, что находится под прицелом российских амбиций в Черноморском регионе. Анкара и Москва не являются союзниками, наоборот, они – "заклятые враги", которые поддерживают противоборствующие стороны от Боснии, Ливии до Сирии, следует из публикации.

Карчич обратил внимание на тот факт, что потеря Ирана в 1979 году стоила США стратегического плацдарма на Ближнем Востоке. И от этой потери американские власти так и не оправились.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость234703
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"И Турция, как и Украина, все больше чувствует, что находится под прицелом российских амбиций в Черноморском регионе" - турки-то понятно, а у хохлостана-то какие "амбиции"??? Есть у них погранзона, как раз на своих надувных эсминцах девок распутных катать
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