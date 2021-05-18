Байден откажется от санкций против оператора "Северного потока-2" - СМИ

Байден откажется от санкций против оператора "Северного потока-2" - СМИ
Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com
Вашингтону крайне необходимо наладить отношения с Берлином

Президент США Джо Байден не станет вводить санкций против оператора проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига с учетом национальных интересов Америки. Об этом сообщает во вторник, 18 мая, портал Axios со ссылкой на два источника.

"Данное решение указывает на то, что администрация Байдена не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода, а также на то, с какими трудностями сталкивается президент Байден в сопряжении действий и риторики жесткого подхода к России", – говорится в публикации.

По информации портала, в ближайшее время Госдеп направит в Конгресс отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в строительстве "СП-2", в отношении которых необходимо применить рестрикции. Отмечается, что в черном списке присутствуют нескольких российских судов.

Госдеп признает, что Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор – "приятель Путина и бывший офицер восточногерманской разведки" – Маттиас Варниг участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако ведомство откажется от их применения, ссылаясь на национальные интересы США.

Этот запланированный шаг создает "странную ситуацию", при которой администрация Байдена будет налагать ограничения на суда, участвующие в строительстве "Северного потока-2", но отказываясь наложить санкции на компанию, фактически отвечающую за проект, пишет издание.

Источники, близкие к ситуации, говорят, что высшие должностные лица Белого дома определили, что единственный способ потенциально остановить реализацию проекта, который уже завершен на 95%, – это наложить ограничительные меры на немецких конечных потребителей газа. Но администрация Байдена не желает разрывать отношения с Германией из-за "Северного потока – 2".

Ранее сегодня представители Берлина сообщили, что запуск балтийского немецко-российского газопровода зависит исключительно от скорости укладки труб по дну Балтики. Самому проекту ничего не мешает – все необходимые разрешительные документы у него есть в наличии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость234703
Пожаловаться Ответить
"на немецких конечных потребителей газа" - конечный потребитель газа тот, кто его сжигает на собственные нужды, т.е. на немецких бюргеров обычных? Вот это было бы феерично!
1
новости партнеров

Судьба "Северного потока-2" будет известна в течение года

Все необходимые разрешения газопровод уже давно получил

Как Путин поможет Зеленскому сохранить лицо

Глава России готов к диалогу с украинским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей