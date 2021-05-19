Уменьшить до размеров Польши: немцы помечтали о разделе России

Уменьшить до размеров Польши: немцы помечтали о разделе России
Фото: MOD Russia/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
Русским предложили оставить землю, которая бы соответствовала численности населения

Из-за глобального потепления Арктика становится все более доступной, поэтому интерес государств к этой территории постоянно растет. Накануне встречи Арктического совета министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Арктика – это земля России, тем самым дав сигнал Западу не выдвигать никаких претензий на эту территорию.

Это высказывание вызвало бурную реакцию в Германии, которая, кстати, в состав Арктического совета не входит. Читатели немецкого издания Welt по-разному отнеслись к позиции Москвы. И пока одни пользователи объясняли, почему претензии России обоснованы, другие помечтали наконец нейтрализовать российское ядерное оружие и разделить страну. 

Так, один из читателей напомнил, что границы сопредельных государств сходятся в районе Северного полюса, именно поэтому Россия и Канада обладают самыми большими территориями в этом регионе. Этот вопрос не обсуждался с момента создания ООН, сообщает "Общественная служба новостей". 

"Россия может многим не нравиться, но это не означает, что эта страна не имеет права защищать свою собственность", 

– подытожил комментатор. 

Но тут же под публикацией появилась абсолютно противоположная точка зрения. РФ упрекнули в том, что она и так обладает самой большой территорией в мире. Мол, нечего больше на другие территории претендовать. Читатель даже представил, что в будущем появится возможность нейтрализовать ядерное оружие. И когда это произойдет, Запад обязательно возьмет свое. 

"Русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны", 

– помечтал интернет-пользователь, который в конце отметил, что Россия все равно не будет существовать вечно. 

Ранее в Германии назвали развалившую СССР песню. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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