Игнорирование национальных интересов РФ будет иметь последствия

Россия может расширить список недружественных стран, заявил замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков.

Те страны, которые будут намеренно игнорировать национальные интересы Москвы, выдвигать необоснованные обвинения и высылать российских дипломатов, рискуют оказаться в списке недружественных, пишет "Интерфакс".

Таким образом Россия будет обеспечивать свою безопасность, уточняет телеканал "360". Москва планирует продолжать проводить политику, основанную на стратегической стабильности нормах международного права, учитывая при этом вопросы международной безопасности.

Напомним, что ранее Россия составила перечень недружественных стран. В него вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия, сообщает URA.ru. Так, дипведомству Чехии теперь сможет заключать трудовые договоры лишь с 19 гражданами России, США же и вовсе запретили принимать россиян на работу.

К слову, в первоначальный вариант входили 9 стран: Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Великобритания, США и Чехия.

Также Сергей Лавров добавил, что список будет изменяться. В него будут включаться страны, которые "захотят устанавливать паритет". Список недружественных стран пришлось создать, поскольку у Москвы больше не осталось других вариантов, которые смогли бы привести в чувство иностранные государства.