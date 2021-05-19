Россия готова к расширению списка недружественных стран: названо необходимое условие

Россия готова к расширению списка недружественных стран: названо необходимое условие
Фото: Frolov Mikhail/ Komsomolskaya Pravda/ www.globallookpress.com
Игнорирование национальных интересов РФ будет иметь последствия

Россия может расширить список недружественных стран, заявил замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков. 

Те страны, которые будут намеренно игнорировать национальные интересы Москвы, выдвигать необоснованные обвинения и высылать российских дипломатов, рискуют оказаться в списке недружественных, пишет "Интерфакс". 

Таким образом Россия будет обеспечивать свою безопасность, уточняет телеканал "360". Москва планирует продолжать проводить политику, основанную на стратегической стабильности нормах международного права, учитывая при этом вопросы международной безопасности. 

Напомним, что ранее Россия составила перечень недружественных стран. В него вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия, сообщает URA.ru. Так, дипведомству Чехии теперь сможет заключать трудовые договоры лишь с 19 гражданами России, США же и вовсе запретили принимать россиян на работу. 

К слову, в первоначальный вариант входили 9 стран: Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Великобритания, США и Чехия. 

Также Сергей Лавров добавил, что список будет изменяться. В него будут включаться страны, которые "захотят устанавливать паритет". Список недружественных стран пришлось создать, поскольку у Москвы больше не осталось других вариантов, которые смогли бы привести в чувство иностранные государства. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость238482
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Гость236750
Горе то какое недружественным странам ! Усе пропало, шеф! Теперя мы умеем! Теперь недружественные страны не смогут отдыхать в цветущем Крыму ! И сбережения в рублях! Они пропали ?
Гневной активистке: мощные у тебя приходы, девочка (или мальчик), выдыхай иногда.
Гость238482
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Гость236750
Горе то какое недружественным странам ! Усе пропало, шеф! Теперя мы умеем! Теперь недружественные страны не смогут отдыхать в цветущем Крыму ! И сбережения в рублях! Они пропали ?
"Теперя мы умеем" - ага, умеете сами-себе по яйцам молотком бить. Отдыхай где хочешь, можешь на селе в коровнике.
Храни деньги в банке, пол литровой. Так надежнее
Гость236750
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Горе то какое недружественным странам ! Усе пропало, шеф! Теперя мы умеем! Теперь недружественные страны не смогут отдыхать в цветущем Крыму ! И сбережения в рублях! Они пропали ?
Гневная активистка
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Вся Путинская россия выступает за полную поддержку инициативы министра Лаврова, всего российского МИДа и пресс-секретаря Захаровой составить и фициально опубликовать список недружественных и «нерукопожатных» стран для Путинской россии; сейчас по всей стране, в москве на Крсной площади возле Мавзолея Ленина, во всех городах и сёлах пройдут массовые собрания активных граждан, Путинских волонтёров, членов Общественной Палаты, членов и членок Общественных союзов, Пионеров, Комсомольцев, Коммунистов, Жириновцев-ЛДПРовцев, Единоросов, Мироновцев и прочих пенсионеров и пенсионерок, на этих сборищах-
Гневная активистка
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Пионеров, Комсомольцев, Коммунистов, Жириновцев-ЛДПРовцев, Единоросов, Мироновцев и прочих пенсионеров и пенсионерок, на этих сборищах-митингах будут гневно осуждены, заклейменены, пригвозжены к позорному столбу все недружественные и «нерукопожатные» страны, их государственные флаги будут разодраны в клочья, облиты бензином и сожжены, а портреты лидеров этих недружественных и «нерукопожатных» стран будут побиты камнями и растоптаны в грязи и пыли, все недружественные и «нерукопожатные» для президента Путина страны будут с позором унижены и оскорблены.
Гость238482
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Гость227487
Россия ведет себя как капризный ребенок Ну добавьте в список весь Евросоюз Ну и что вы кому то докажите Евросоюзу Россия точно не нужна кроме нефти и газа
В отличии от стран ЕС Россия является независимым государством и согласна быть "добрым соседом" ЕС, а вот ЕС, по науськиванию США, ведут себя как стая шакалов гавкающих на медведя (укусить страшно, зато по гавкать можно)
Гость227487
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Россия ведет себя как капризный ребенок Ну добавьте в список весь Евросоюз Ну и что вы кому то докажите Евросоюзу Россия точно не нужна кроме нефти и газа
Гость240776
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Почему в первоначальном виде не включили? Там что наши друзья? От них вся грязь и льется. А США только эту грязь собирают в кучу и на этом затем выдвигают разные резолюции по России.
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