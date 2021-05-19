План отключения Украины от российской электросети оценил эксперт

План отключения Украины от российской электросети оценил эксперт
Фото: pixabay.com
У Незалежной сейчас нет возможности сменить поставщика

Украина сможет обойтись без поставок электричества из России, когда подсоединится к европейской энергосистеме. На это указал специалист Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев. По оценке самого Киева, на этот процесс потребуется около трех лет. Поэтому сейчас запрет импорта электроэнергии из РФ чреват перебоями в работе украинской инфраструктуры.

Накануне новый министр энергетики Незалежной Герман Галущенко, занимающий данный пост менее месяца, выступил за полный и окончательный запрет поставок электроэнергии из России и Белоруссии. По его мнению, это будет стимулировать собственных производителей, а в будущем Украина подключится к энергорынку ЕС и сможет покрывать свои потребности за счет импорта электричества из Европы.

Как отмечает Коптев, Украина уже не раз пыталась ввести запрет на электроэнергию из РФ, но год за годом отменяет его с наступлением зимних холодов. Вот и теперь очередные призывы отказаться от поставок из РФ зазвучали с приходом лета, когда украинская энергосистема разгружена.

На самом деле, обойтись без российского электричества Киев сможет только после синхронизации энергосистем Украины и Европы (ENTSO-E). Как недавно заявлял президент Незалежной Владимир Зеленский, это может случиться в 2024 году.

"Для этого нужно, чтобы отсоединение от России и Белоруссии произошло в 2022 году",

приводит РИА "Новости" пояснение эксперта.

Ранее Литва потребовала от Украины отказаться от белорусской электроэнергии, хотя сама имеет контракты с Минском.

Сами украинские специалисты уже заявляли, что отключению от российских энергосетей должен предшествовать масштабный ремонт местных АЭС и тепловых блоков. Между тем тревогу ученых вызывает даже состояние законсервированной Чернобыльской АЭС.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Феминистка иноагентка
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Украину нужно обязательно отрубить от российской энергетики, Украине как самой недружественной стране для Путинской россии нужно мерзко гнусно «козлить» и гадить, чтобы Украинцы не лезли в Донбасс без спроса, чтобы не сбагривали и не подсовывали в следующий раз Путинской россии дохлый Крым, чтобы Украинцы не дерибанили и не высасывали из Крыма все последние реурсы, а снабдили Крым водой и электрэнергией, да ещё и обеспечили весь Крым дешёвым качественным Украинским жором, только самый мерзопакостнейший «козлёж» образумит Украину.
М
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каждому каклу ножной генератор и аккумулятор за спину
каждому каклу план по выработке электричества в сутки и на месяц
хотя свидомиты идиоты же не до такой степени,онии лучше лучиной или керосиновой лампой обойдутся
вот если приплачивать каждому желудями или цыбулей то многие согласятся крутить педальки для квартала 95,жрать то хочется
Гость240802
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бла бла -даже если воевать с нами начнут,не прекратят поставлять всё для хохлов,БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!
Гость231354
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Раз хотят, так давно пора отключить. Пусть развивают зеленую энергетику. Они же тупые настолько, что умудрились выгнать из ЧАЭС московских физиков и поставить на их место самостийных энергетиков. С никаким техническим образованием. Вот те и раздолбали АЭС. И еще раздолбают. Как раздолбали свою промышленность, науку и технологии. Классические дикари.
Гость240780
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Хохлам пора начинать переговоры с марсианами о поставках электричества.
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