Рябков сообщил о помехе саммиту России и США

Рябков сообщил о помехе саммиту России и США
Фото: MFA Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
В Москве анализируют поступающие из Белого дома противоречивые сигналы

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в ближайшее время. По крайней мере, в Москве рассчитывают на конструктивный результат переговоров с Вашингтоном для подготовки саммита. Но пока на этом пути имеются препятствия. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду, 19 мая.

По словам дипломата, конкретных договоренностей по саммиту пока нет. Сейчас в Москве пытаются понять, к чему же на самом деле стремится Вашингтон – очень уж разноречивые сигналы от него поступают.

"Незавершенность нашего анализа того, как заявления Соединенных Штатов соотносятся с их практическими действиями, – это единственная помеха",

приводит РИА "Новости" слова Рябкова.

Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории во время телефонного разговора в середине апреля. Но буквально тут же из США были высланы российские дипломаты. С тех пор Белый дом регулярно повторяет, что саммит скоро состоится – сначала речь шла об июне, теперь говорят про июль. С российской же стороны пока нет официального выражения согласия на встречу лидеров. 

Ожидается, что этот вопрос станет одним из ключевых на переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которые могут состояться 19-20 мая в столице Исландии, где оба министра будут участвовать в заседании Арктического совета. Но пока что глава российской дипломатии настроен скептически.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость227619
Пожаловаться Ответить
Ленд-лиз никогда не был помощью США СССР, это был бизнес проект. США за это получили 1000 тонн золота.
Гость240364
Пожаловаться Ответить
На День Победы президент России Владимир Путин произнёс историческую речь. В ней он чётко и ясно обозначил позицию: СССР «шёл один на пути к Победе». Наконец-то этот факт официально зафиксирован.
1
новости партнеров

Россия готова к расширению списка недружественных стран: названо необходимое условие

Игнорирование национальных интересов РФ будет иметь последствия

Прощай, заграница: этим летом из России не выпустят никого

Последние надежды той части россиян, что предпочитает переполненным пляжам Сочи и Крыма турецкие, греческие, испанские и другие заграничные курорты рассыпались в прах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей