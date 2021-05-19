В Москве анализируют поступающие из Белого дома противоречивые сигналы

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в ближайшее время. По крайней мере, в Москве рассчитывают на конструктивный результат переговоров с Вашингтоном для подготовки саммита. Но пока на этом пути имеются препятствия. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду, 19 мая.

По словам дипломата, конкретных договоренностей по саммиту пока нет. Сейчас в Москве пытаются понять, к чему же на самом деле стремится Вашингтон – очень уж разноречивые сигналы от него поступают.

"Незавершенность нашего анализа того, как заявления Соединенных Штатов соотносятся с их практическими действиями, – это единственная помеха",

– приводит РИА "Новости" слова Рябкова.

Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории во время телефонного разговора в середине апреля. Но буквально тут же из США были высланы российские дипломаты. С тех пор Белый дом регулярно повторяет, что саммит скоро состоится – сначала речь шла об июне, теперь говорят про июль. С российской же стороны пока нет официального выражения согласия на встречу лидеров.

Ожидается, что этот вопрос станет одним из ключевых на переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которые могут состояться 19-20 мая в столице Исландии, где оба министра будут участвовать в заседании Арктического совета. Но пока что глава российской дипломатии настроен скептически.