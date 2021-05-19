Госдеп предоставит доклад об ограничительных мерах в отношении трубопровода

Администрация Джо Байдена планирует снять санкции с компании, имеющей отношение к "Северному потоку-2" - Nord Stream 2 AG.

Также ограничения будут сняты с главы компании Маттиаса Варнига. Об этом планируется объявить сегодня, 19 мая, в ходе предоставления доклада по санкциям в отношении газопровода, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Напомним, что накануне портал Axios сообщил о намерении США отказаться от санкций против оператора "Северного потока-2". В публикации отмечается, что таким образом Байден продемонстрировал нежелание портить отношения с Германией.

Согласно информации источников, Госдеп признает, что Варниг, которого называют "приятелем Путина", принимает участие в деятельности, которая становится основанием для применения санкционных мер, но Вашингтон намерен отказаться от рестрикций в пользу своих национальных интересов.

Фактически, Штаты продолжат налагать ограничения на суда, участвующие в строительстве трубопровода, но при этом компания, ответственная за реализацию проекта, под санкции не попадет.

Комментируя возможную отмену санкций, Дмитрий Песков отметил, что радоваться пока рано, поскольку Москва ждет официального подтверждения этой информации. Но голос Кремля отметил, что читать такие сообщения гораздо лучше, нежели предупреждения об очередных санкциях.