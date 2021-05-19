Граждане Америки недовольны решениями властей

Сообщения о том, что Белый дом сменил гнев на милость по отношению к российскому газопроводу "Северный поток-2" и отказывается от санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG, вызвали неоднозначную реакцию у американцев.

На сайте телеканала Fox News появилась статья про смягчение позиции действующей администрации США по "Северному потоку-2" на фоне запрета строительства собственных нефтепроводов. Под статьей развернулась бурная дискуссия читателей.

Одни не понимают, почему вообще Вашингтон вмешивается в вопрос, у кого покупает газ Берлин. Другие считают, что США слишком заботятся о безопасности Европы, как на уровне НАТО, так и на уровне поставок топлива.

"Почему мы тратим столько денег и усилий на защиту Германии от совершенно условного вторжения со стороны России, когда немцы в то же время покупают весь природный газ, который русские готовы им продать?", – пишет GeorgeInSanDiego.

Некоторые обеспокоены экологической составляющей вопроса. Но большинство опасаются, что президента Джо Байдена просто подкупили.

"Насколько семья Байдена обогатилась от этого решения? Конечно, он сделал это не по доброте сердца"

"Байден помогает нашим врагам стать сильнее"

"Байден явно поддерживает Россию и своего приятеля Путина. (…) Влияние России резко возросло, а влияние Соединенных Штатов соответственно уменьшилось. Создается впечатление, что правящие демократы сделают что угодно, даже за счет интересов собственной страны, лишь бы сохранить свою власть над трудолюбивыми американцами"

"Думаю, это доказательство сговора между Байденом и Россией. Пришло время импичмента, не так ли?" – пишут пользователи в комментариях.

О том, что Белый дом намерен отказаться от части санкций по "Северному-потоку-2", накануне сообщил портал Axios. В Москве информацию назвали позитивной, но подчеркнули, что пока она не подтверждается официально. Вскоре аналогичные сведения распространило агентство "Рейтер".