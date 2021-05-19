Немецкий эксперт указал причину отказа США от санкций против "Северного потока-2"

Немецкий эксперт указал причину отказа США от санкций против "Северного потока-2"
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Действующие американские власти стремятся сгладить углы в отношениях с лидером Европы

Планы Вашингтона отказаться от санкций против "Северного потока-2" свидетельствуют о том, что новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом хочет реально наладить отношения с ФРГ и в целом с Европой. Такую точку зрения высказал известный немецкий политолог Александр Рар в комментарии для "НСН".

Эксперт считает, что Вашингтон просто не желает ссориться с Берлином.

"Американцы поняли, что нужно начинать сближение с европейскими союзниками после всех этих перетрясок во время правления (экс-президента Дональда) Трампа. Но делать это, начиная с санкций в адрес западных компаний, просто неуместно. Это портит все попытки сгладить углы и договориться с лидером Европы", – заметил Рар.

Политолог также подчеркнул, что немецкое общество, на самом деле, вовсе не настроено против РФ. Об этом свидетельствуют данные соцопросов, которые регулярно проводятся в стране, добавил эксперт.

"В Западной Германии Америку рассматривают как более опасную угрозу, чем Россию", – резюмировал специалист.

Накануне издание Axios сообщило, что Байден не станет вводить санкций в отношении оператора проекта "СП-2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига, поскольку это противоречит национальным интересам США.

Данную новость в Кремле оценили позитивно, впрочем, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, радоваться еще рано – официальных подтверждений этой информации пока нет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Пилот Аэрбас
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реальных инструментов, способных помешать реализации проекта, у Вашингтона нет. Поэтому он и пытается действовать на опережение, представляя ситуацию так, будто он просто передумал и согласился смягчить позицию.
Пилот Аэрбас
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Какая то бульварная газета ляпнула в Америке, а все уже и поверили, ещё нет ни одного официального заявления белого дома
Гость240364
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Нарышкин прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника <цензура>» в Европе
Гость240364
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мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера или ещё присутствует и экономический фактор, не знаю, пусть в этом разбираются и сами граждане европейских стран, и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», — сообщил Нарышкин.
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