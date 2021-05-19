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Президент США Джо Байден во время вчерашнего тест-драйва грузовика с электродвигателем на заводе Ford в штате Мичиган весьма оригинально не позволил представителю СМИ задать вопрос о палестино-израильском конфликте.
Одна из репортеров поинтересовалась у хозяина Белого дома, может ли она спросить по поводу ситуации в Израиле, "пока президент не уехал".
"Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ", – сказал Байден и тут же подчеркнул, что это шутка.
Реплика лидера нации вызвала улыбки и смешки у допущенных на мероприятие журналистов.
После этого глава Штатов на высокой скорости умчался на новеньком электропикапе F-150 Lightning по испытательной площадке.
Напомним, с 10 мая обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа. Обе стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. Как передают сегодня РИА "Новости", с начала эскалации конфликта из палестинского анклава по территории Израиля выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри сектора Газа. Израильская сторона оценивает эффективность работы своей системы ПРО "Железный купол" в 90%.
Между тем,
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