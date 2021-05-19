Число участников праймериз "Единой России" возросло в два раза

Число участников праймериз "Единой России" возросло в два раза
Фото: duma.gov.ru
Среди зарегистрированных кандидатов 52% - это беспартийные граждане

Число участников предварительного голосования "Единой России" на выборах в Госдуму за пять лет возросло больше, чем в два раза. Об этом сегодня сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Всего на праймериз "ЕР" было подано 7,6 тыс заявок, однако свыше тысячи по объективным причинам отклонены, а еще несколько сотен проходят процесс рассмотрения, отметил представитель партии.

По его словам, уже зарегистрировались почти пять тысяч человек, из них каждый третий – волонтер, 52% кандидатов – беспартийные. В среднем конкурс на место в Госдуму составляет 13 человек, в региональные заксобрания – около пяти, в думы админцентров – четыре претендента.

Более чем в 20% одномандатных округов нет явного фаворита, указал политик. Турчак заверил, что не будет каких-либо закулисных договоренностей и переписывания результатов.

"Кто победил в честной борьбе – тот и будет представлять партию на выборах этой осенью", – цитирует пресс-служба партии политика.

Турчак подчеркнул, что в нашей стране лишь "Единая Россия" отбирает кандидатов с помощью предварительного голосования.

Праймериз состоится с 24 по 30 мая. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Итоги голосования будут подведены 1 июня. После чего съезд "ЕР", запланированный на 19 июня,  утвердит кандидатов на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре нынешнего года.

Отдел информации

Ответить:

новости партнеров

Военный самолет врезался в жилой дом в Белоруссии - видео

Погибли два пилота

Прощай, заграница: этим летом из России не выпустят никого

Последние надежды той части россиян, что предпочитает переполненным пляжам Сочи и Крыма турецкие, греческие, испанские и другие заграничные курорты рассыпались в прах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей