Среди зарегистрированных кандидатов 52% - это беспартийные граждане

Число участников предварительного голосования "Единой России" на выборах в Госдуму за пять лет возросло больше, чем в два раза. Об этом сегодня сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Всего на праймериз "ЕР" было подано 7,6 тыс заявок, однако свыше тысячи по объективным причинам отклонены, а еще несколько сотен проходят процесс рассмотрения, отметил представитель партии.

По его словам, уже зарегистрировались почти пять тысяч человек, из них каждый третий – волонтер, 52% кандидатов – беспартийные. В среднем конкурс на место в Госдуму составляет 13 человек, в региональные заксобрания – около пяти, в думы админцентров – четыре претендента.

Более чем в 20% одномандатных округов нет явного фаворита, указал политик. Турчак заверил, что не будет каких-либо закулисных договоренностей и переписывания результатов.

"Кто победил в честной борьбе – тот и будет представлять партию на выборах этой осенью", – цитирует пресс-служба партии политика.



Турчак подчеркнул, что в нашей стране лишь "Единая Россия" отбирает кандидатов с помощью предварительного голосования.

Праймериз состоится с 24 по 30 мая. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Итоги голосования будут подведены 1 июня. После чего съезд "ЕР", запланированный на 19 июня, утвердит кандидатов на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре нынешнего года.