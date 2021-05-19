Глава МИД РФ уже в Рейкьявике

Руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров приземлился в столице Исландии.



В Рейкьявике состоятся переговоры глав МИД Арктического совета.

Считается, что именно здесь пройдет первая встреча нашего министра с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, пишут в телеграм-канале РИА "Новости".

К слову, недавно Лавров выступил за нормализацию отношений с Германией. Наш министр предложил Берлину прекратить конфликтовать.