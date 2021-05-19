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Руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров
приземлился в столице Исландии.
В Рейкьявике состоятся переговоры глав МИД Арктического совета.
Считается, что именно здесь пройдет первая встреча нашего министра с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, пишут в телеграм-канале РИА "Новости".
К слову, недавно Лавров выступил за нормализацию отношений с Германией. Наш министр предложил Берлину прекратить конфликтовать.
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