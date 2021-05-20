Страны готовы разгребать завалы в отношениях: Лавров встретился с Блинкеном. Главное

Страны готовы разгребать завалы в отношениях: Лавров встретился с Блинкеном. Главное
Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Россия и США договорились налаживать диалог

В ночь с 19 на 20 мая в Рейкьявике министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча длилась дольше, чем было запланировано, 1 час и 40 минут, которую обе стороны назвали конструктивной. Рассказываем, о чем разговаривали дипломат и политик.

Лавров, выступая перед журналистами после беседы, отметил, что обе страны понимают, что необходимо преодолевать "нездоровую ситуацию", в которой оказались РФ и США за последние года. Дипломат подчеркнул, что завалов в отношениях немало, но ему показалось, что госсекретарь нацелен их разгребать. Россия же в стороне не окажется. 

Глава МИД РФ также коснулся темы дипломатического скандала. По его словам, обеим сторонам не нравится взаимное закрытие диппредставительств, которое началось при Бараке Обаме и продолжается, как цепная реакция. Президентам обоих государств подготовят предложения по разрешению этого вопроса, передает РИА "Новости". 

Блинкен, в свою очередь, также указал на разногласия Вашингтона и Москвы, но добавил, что у стран есть много точек соприкосновения, например, борьба с пандемией коронавируса. По словам госсекретаря, если лидеры стран "смогут сотрудничать, то мир станет более безопасным местом". Госсекретарь США отметил, что его страна стремится к более предсказуемым отношениям с нашим государством. 

Лавров подтвердил слова Блинкена: 

"Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе",

цитирует министра Lenta.ru.

Глава внешнеполитического ведомства РФ и госсекретарь США также затронули в ходе встречи ситуацию на Корейском полуострове, конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также гумпомощь Сирии. Несмотря на достаточно дружескую встречу, Блинкен не забыл выразить обеспокоенность, касательно российских военных учений около границы с Украиной. Об этом говорится в заявлении Госдепа, опубликованном в "Твиттер". Речь зашла и об иранской сделке, и об Афганистане, и о других важных темах. 

Интересовал журналистов вопрос о том, состоится ли встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Лавров не стал давать четкий ответ, уточнив, что лидерам предоставят доклады по итогам встречи. Однако Блинкен считает, что встреча, скорее всего, состоится. При этом Лавров и Блинкен не обсуждали "Северный поток – 2". Однако пока шла беседа, Госдеп распространил заявление своего секретаря насчет строительства и санкций против газопровода. 

Полина ИВАНОВА

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Вот и новый завал смастачен в лице Милова.
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А тут новый фюрер 48-летний оппозиционер-русофоб, хронический неудачник и истерик Владимир Милов. Но после оглушительного провала Волкова активизировался главный «спец по международным связям» в ФБК* неовласовец Милов — а у него этих «связей» немало. На прошлой неделе Милов, не стесняясь, отписывал в соцсетях, что «находится в Варшаве с плотной программой».
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