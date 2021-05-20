Вашингтон подчеркнул, что продолжает выступать против строительства газопровода

Госдепартамент США подтвердил приостановление санкций в отношении Nord Stream 2 AG. Также в докладе были перечислены российские компании и суда, которые могут попасть под ограничения из-за деятельности по "Северному потоку – 2".

Суда "Владислав Стримов", "Юрий Топчет", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский" могут попасть под американские санкции, пишет РИА "Новости". Рестрикции также могут быть введены в отношении организаций "Коксохимтраст", "Мортранссервис", ФГБУ "Морспасслужба" и АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд".

Однако важно понимать, что на данный момент о введении санкций говорить пока рано, поскольку не факт, что суда и организации столкнутся с ограничительными мерами, поскольку в своем письменном заявлении глава Госдепа Энтони Блинкен не стал уточнять, что эти санкции будут или уже были введены.

К слову, комментируя отказ от санкций против Nord Stream 2 AG, Блинкен отметил, что это делается во имя национальных интересов США, при этом подчеркнув, что Вашингтон продолжит выступать против строительства газопровода. Причина кроется в том, что по мнению Белого дома, проект может ослабить энергобезопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и стран ЕС.

Накануне, кстати, Вашингтон заявил, что не позволит достроить "Северный поток-2", пригрозив пустить в ход всевозможные инструменты давления.