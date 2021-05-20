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США хотят играть более значимую роль в Арктике. С этим связано недовольство Вашингтона растущим влиянием России в регионе. Накануне на это указал госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, военное укрепление РФ в Арктике и ее усилия по освоению Северного морского пути подрывают "общее стремление" к миру и безопасности в регионе. Об этом он заявил перед заседанием Арктического совета в Рейкьявике.
Однако, по оценке западных экспертов, именно сильная позиция России снижает здесь возможный накал напряженности. Сейчас Арктикой интересуются страны, географически от нее далекие. Даже Индия в этом году представила свою Арктическую национальную стратегию, отмечает британское издание Financial Times, что уж говорить о США и Китае.
Причем, по мнению авторов статьи, у Вашингтона большие амбиции, но у Пекина есть реальные возможности, чтобы закрепиться в Арктике.
"Китай имеет больше финансовых ресурсов, чем его западные конкуренты, чтобы инвестировать в инфраструктуру, необходимую для эксплуатации Северного морского пути",
– приводит "ПолитРоссия" тезис FT. По оценке издания, безопасность Арктического региона очень хрупкая. Держать соперников в рамках позволяет присутствие России, с которой страны вынуждены считаться.
Заседание Арктического совета, в который входят Россия, Дания, Канада, Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция, США, запланировано в столице Исландии Рейкьявике 20 мая. Москву представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он прибыл на место переговоров накануне и уже провел двустороннюю встречу с американским коллегой Энтони Блинкеном.
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