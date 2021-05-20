Вопреки всем заявлениям: почему Литва продолжает закупать газ у России

Вопреки всем заявлениям: почему Литва продолжает закупать газ у России
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Выгодные условия сотрудничества заставляют Вильнюс закрыть глаза на вопросы политики

Несмотря на свои политические убеждения, Литва по-прежнему закупает российский газ. И для этого есть целый ряд причин, но главная из них – выгодные условия сотрудничества с "Газпромом".

Цены "Газпрома" заметно отличаются западных, поэтому иностранные поставщики элементарно не могут конкурировать с ними. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков объяснил, что на данный момент, если у Вильнюса есть возможность отказаться от покупки сжиженного природного газа, он это сделает, передает портал Baltnews.

"У нее по-прежнему есть контракты на покупку СПГ, но на практике у России лучшее предложение среди всех поставщиков, именно поэтому литовский потребитель голосует рублем", 

– объяснил эксперт. 

Выгодное взаимодействие с Россией даже пришлось признать властям Литвы, которые прекрасно понимают, что дорогостоящих СПГ неконкурентоспособен с трубопроводными поставками, уточняет РИА ФАН.

У Литвы на данный момент нет альтернативы. Например, поставка газа из Азии обойдется значительно дороже, нежели из России. Также цены на энергоресурс выросли и в Европе. Учитывая то, что у Литвы и "Газпрома" длительный контракт, страна может закупать газ сильно дешевле. Это заметно сказывается на выборе и самих граждан, и власти. 

Еще один фактор – холодная зима, которая заметно истощила подземные запасы в результате увеличения потребления газа. 

Ранее стало известно, что в России не станут пересматривать газовый контракт с Украиной. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Шпроты горят плохо, а в гейропе даже <цензура> за газ платить приходится. Ориентацию сменили толку нет.
1
новости партнеров

Какие российские компании попадут под санкции из-за "Северного потока – 2"

Вашингтон подчеркнул, что продолжает выступать против строительства газопровода

Прощай, заграница: этим летом из России не выпустят никого

Последние надежды той части россиян, что предпочитает переполненным пляжам Сочи и Крыма турецкие, греческие, испанские и другие заграничные курорты рассыпались в прах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей