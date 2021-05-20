Выгодные условия сотрудничества заставляют Вильнюс закрыть глаза на вопросы политики

Несмотря на свои политические убеждения, Литва по-прежнему закупает российский газ. И для этого есть целый ряд причин, но главная из них – выгодные условия сотрудничества с "Газпромом".

Цены "Газпрома" заметно отличаются западных, поэтому иностранные поставщики элементарно не могут конкурировать с ними. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков объяснил, что на данный момент, если у Вильнюса есть возможность отказаться от покупки сжиженного природного газа, он это сделает, передает портал Baltnews.

"У нее по-прежнему есть контракты на покупку СПГ, но на практике у России лучшее предложение среди всех поставщиков, именно поэтому литовский потребитель голосует рублем",

– объяснил эксперт.

Выгодное взаимодействие с Россией даже пришлось признать властям Литвы, которые прекрасно понимают, что дорогостоящих СПГ неконкурентоспособен с трубопроводными поставками, уточняет РИА ФАН.

У Литвы на данный момент нет альтернативы. Например, поставка газа из Азии обойдется значительно дороже, нежели из России. Также цены на энергоресурс выросли и в Европе. Учитывая то, что у Литвы и "Газпрома" длительный контракт, страна может закупать газ сильно дешевле. Это заметно сказывается на выборе и самих граждан, и власти.

Еще один фактор – холодная зима, которая заметно истощила подземные запасы в результате увеличения потребления газа.

Ранее стало известно, что в России не станут пересматривать газовый контракт с Украиной.