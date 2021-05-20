В Сети пошутили, что Владимир Путин даже не знает о существовании Северной Македонии

На днях Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата и дала ему семь дней, чтобы покинуть страну. Такой жест Скопье сделали в знак солидарности с Чехией. Жители Болгарии, узнав об этой новости, решили поделиться своими мыслями на этот счет.

Одни пользователи решение Северной Македонии высмеяли. Один из читателей болгарского издания "Факти" заявил, что российский президент Владимир Путин даже не знал о такой стране, поэтому после подобной новости полез изучать мировые карты.

"Надеюсь, у него были новейшие карты, а то на старых бы он ее не нашел",

– подытожил комментатор.

Другие пользователи отнеслись к этой новости не менее категорично, а кто-то даже назвал македонцев "дураками".

"Неблагодарные! Сталин дал им религию, язык и сделал из них народ, а они дипломатов высылают. Даже Гитлер не высылал российских дипломатов. Русофобы!"

– возмущался читатель.

Третьи отметили, что Северная Македония решила пойти по стопам Болгарии, став "нализывать ковбойские окорока".

К слову, Москва уже пообещала ответить на высылку российского дипломата. Возвращаясь к Болгарии, нужно напомнить, что в конце апреля София тоже выслала одного сотрудника российской дипмиссии.

Но тут же после этого болгары попросили Москву о помощи в расследовании взрывов, потому что у местных правоохранителей есть трудности в установлении виновных в организации пожара.