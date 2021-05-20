Проведению российско-американского саммита мешает позиция по Украине

США готовы налаживать отношения с Россией и пойти ради этого на уступки. Такой вывод сделал политолог Борис Межуев, комментируя состоявшуюся в Рейкьявике встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран.

По его мнению, прошедшие переговоры уже можно назвать шагом Вашингтона навстречу Москве. Возобладала логика "мирного сосуществования", которая диктует отказ от открытой конфронтации. В этой плоскости лежит и решение Белого дома отказаться от санкций в отношении оператора "Северного потока-2". И хотя Вашингтон заявил, что это делается ради Берлина, все понимают, что это сигнал Москве о готовности идти на уступки.

Впрочем, сложных моментов еще много, поэтому Сергей Лавров довольно уклончиво ответил на вопрос, состоится ли саммит Владимира Путина и Джо Байдена.

"Прямого ответа о саммите Лавров не дал. Это, конечно, знак того, что какие-то недоговоренности остались",

– приводит РИА "Новости" мнение Межуева. К таким конфликтным вопросам, в частности, относится продвижение НАТО на восток. Если бы США дали понять, что выступают за нейтральный статус Украины, это бы устроило Россию. Но Белый дом этого не делает, поэтому Москва пока не дает окончательного согласия на саммит. Хотя, по мнению эксперта, общий тон встречи Лаврова и Блинкена дал основание надеяться, что саммит РФ и США все-таки состоится.

Переговоры Лаврова и Блинкена состоялись накануне заседания Арктического совета в столице Исландии. По словам главы российского МИДа, стороны готовы "разгребать завалы".