Украинский президент признал свои ошибки в вопросах кадров

На Украине проходит пресс-конференция Владимира Зеленского. Журналисты уже задали много вопросов. Не остался в стороне и Дмитрий Гордон.

Вначале медиаменеджер сказал, что знает президента как "высокоморального и высокоинтеллектуального человека". И добавил, что ему часто бывает стыдно за тех, кто находится рядом с главой страны.

Также он напомнил, что один чиновник из команды лидера Незалежной назвал себя "дебилом". Это слово применимо ко многим другим из окружения Зеленского, добавил журналист. После этого он поинтересовался, стыдно ли президенту за то, что в его команду попадают такие – не лучшие, а худшие.

Глава Украины ответил, что за некоторые шаги тех, кто был и остается рядом, ему действительно стыдно. Однако считает: небольшие промахи можно простить, чтобы они могли их исправить.

"Людям нужно давать второй шанс, если они, конечно, не злодеи. И я давал такую возможность, причем некоторым не раз, хотя позже жалел об этом",

– отметил Зеленский.

В том, что в его команде есть такие, Владимир Александрович признал и свою ответственность. Он сказал, что понимает: должен был видеть их недостатки. Трансляцию ведет страница президента в "Фейсбук".

Также президент Незалежной ответил на вопросы о "захвате" Восточной Украины и встрече с Владимиром Путиным. Пресс-конференция Зеленского проходит на территории авиастроительного завода "Антонов".