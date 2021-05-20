Журналисты прокомментировали первую очную встречу глав МИД России и США

Главы иностранных дел РФ и Соединенных Штатов пришли к общему согласию на встрече в Рейкьявике. Об этом заявили американские медиа, давшие таким образом оценку недавнему диалогу Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном.

Напомним, встреча двух министров состоялась в ночь на 20 мая, на сессии Арктического совета. Как отмечает телеканал CNBC, политики подчеркнули, что Россия и Соединенные Штаты до сих пор имеют весьма серьезные разногласия во взглядах на мировые проблемы. Тем не менее, считают журналисты, диалогу был задан довольно "позитивный тон".

Сам Блинкен заявил, что Белый дом готов отреагировать на "агрессивные действия России", однако общее взаимодействие станет оптимальным решением для обеспечения мировой безопасности. Лавров же сообщил, что оба государства должны сотрудничать в сферах столкновения общих интересов.

"Высокопоставленные представители Госдепартамента США заявили, что на встрече не было никаких прорывов, но охарактеризовали ее как "хорошее начало" для работы над отношениями между двумя странами на "недели, месяцы и годы". Блинкен же сказал, что Байден желает "предсказуемых, стабильных отношений с Россией", добавив, что две страны могут работать вместе над противодействием пандемии коронавируса, борьбой с изменением климата, решением ядерных программ Ирана и Северной Кореи и войной в Афганистане", – сообщает CNBC.

Известно, что глава внешнеполитического ведомства России на сессии Арктического совета не стал в деталях отвечать на вопрос о встрече президентов двух стран. Министр сообщил, что лидеры государств получат доклады по итогам встречи глав обоих МИД.