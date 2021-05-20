"Мы им выбьем зубы": Путин предупредил нацелившихся на Сибирь недругов России

"Мы им выбьем зубы": Путин предупредил нацелившихся на Сибирь недругов России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер пригрозил вооруженными силами страны

Сегодня, 20 мая, Владимир Путин принял участие в заседании Российского оргкомитета "Победа". В основном конференция была посвящена попыткам извратить историю Великой Отечественной войны.

Президент отметил, что с помощью этого пытаются сдерживать Россию – подобное было во времена Российской империи и Советского Союза. Чем сильнее становилась страна – тем сильнее ее пытались ослабить, дискредитировать объединяющие народ ценности и воспитать новые взгляды у поколения граждан. Недоброжелатели "промывают мозги" молодежи, что они начинают поклоняться тем, кто убивал их предков. Такого, указал он, допускать нельзя. 

Владимир Путин призвал жестко действовать в отношении всех, кто пытается стереть историческую память и надругаться над могилами советских воинов. Также президент заявил, что в последнее время некоторые заявляют, будто бы Россия не должна в одиночку распоряжаться всеми богатствами Сибири. Ответить на такие выпады глава страны решил жестко.

"Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить – но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого – развитие вооруженных сил", – приводит его слова РИА "Новости". 

Он подчеркнул, что в России на данный момент в распоряжении военных самые современные силы ядерного сдерживания. Российский лидер пообещал сделать все, чтобы сохранить, упрочить и усилить страну. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость239592
Пожаловаться Ответить
игорь
я конечно еще тот циник))
но господи - у России 15 таких кусков откусили в 91 году что мама не горюй и почему то до сих пор те царьки которые откусили с зубами во рту))
Не сравнивай ту Россию и сегодняшнюю, а также Горбачева-Ельцина (в гробу чтоб ему тесно было) с Путиным!!!
игорь
Пожаловаться Ответить
Гость146
Путин - наш президент и нас таких много, кто готов "выбить зубы" недругам России.
а пока выбивает зубы он отбирая пенсию у всех - у своего народа
кормя капиталистов заодно
игорь
Пожаловаться Ответить
я конечно еще тот циник))
но господи - у России 15 таких кусков откусили в 91 году что мама не горюй и почему то до сих пор те царьки которые откусили с зубами во рту))
Гость146
Пожаловаться Ответить
Путин - наш президент и нас таких много, кто готов "выбить зубы" недругам России.
Гость242028
Пожаловаться Ответить
гость
Я не фанат Путина, но это то, что я бы хотел слышать от президента страны в которой живу. Дай бог ему здоровья
История веками показывает, что те которые хотят откусить, понимают только силу. так держать, давно пора!!!
Россия -Русь
Пожаловаться Ответить
Экс-замглавы министерства внутренней безопасности США Сюзанн Споулдинг заявила, что российские СМИ говорят правду, чтобы ослабить американцев...Получается Американские СМИ врут , чтоб сделать амеров сильнее))
Россия -Русь
Пожаловаться Ответить
Arabian Aerospace:Российские Ми-24 обратили в бегство американские «Апачи»
Гость242021
Пожаловаться Ответить
Респект Путину. Жесткость даже в разговорах всегда уважалась. Хрущев запомнился только благодаря ботинку. Жириновский до сих пор в политике только благодаря жесткости-уйдет с поста и не станет его партии.
Россия -Русь
Пожаловаться Ответить
Arabian Aerospace: Российские Ми-24 обратили в бегство американские «Апачи»
гость
Пожаловаться Ответить
Я не фанат Путина, но это то, что я бы хотел слышать от президента страны в которой живу. Дай бог ему здоровья
1
новости партнеров
По теме

Выход России из Договора по открытому небу: эксперт назвал плюсы

Сейчас Москва фактически находится "под колпаком" Вашингтона

Страны готовы разгребать завалы в отношениях: Лавров встретился с Блинкеном. Главное

Россия и США договорились налаживать диалог

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей