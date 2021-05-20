Речь идет о "всеобъемлющем" документе, заявил представитель России

Кремль уверен в том, что новый договор с Токио послужит укреплению добрососедских отношений между сторонами. Речь идет о более серьезном документе, нежели обычном межгосударственном соглашении, заключенном после войны между правительствами Советского Союза и Японии. Об этом заявил сегодня, 20 мая, российский посол в Японии Михаил Галузин в ходе выступления перед присутствующими в Клубе иностранных корреспондентов в японской столице.

Так, представитель России отметил, что будущее соглашение станет, как ожидается Москва, "всеобъемлющим", так как установит дружеские и партнерские отношения между двумя соседствующими государствами.

Галузин также заявил, что о прекращении военных действий между Советским Союзом и японской стороной объявили еще более полувека назад.

Вместе с тем представитель РФ коснулся темы южных территорий Курильских островов, отметив, что Кремль нацелен на продолжение обменов с Японией в соответствии с действующими соглашениями. Речь идет о договорах по посещению захоронений, рыболовном промысле у Курил, а также консультациях по вопросам экономики.

По словам Галузина, Кремль отдает отчет в мнении японской общественности, однако нацелен на взаимное уважение. Курильские острова, напомнил он, перешли к Советскому союзу по итогам Второй мировой, сообщает Regnum.

Месяцем ранее МИД Японии заявил, что не собирается ослаблять внимание вокруг темы Курильских островов и нацелен на продолжение переговоров с российской стороной по этому вопросу. В ведомстве отметили, что продолжают проявлять "упорство" в вопросе "принадлежности" территорий и согласны на новый договор лишь на собственных условиях.