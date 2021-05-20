Сверхдержава "вмешалась в дебаты" между членами альянса, утверждает источник

Размещение дополнительных сил Соединенных Штатов в Гренландии и Арктике означает, что Дания отказывается от своей ответственности за сохранение в регионе низкого уровня напряжения. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

Представитель России также заявил, что присутствие Североатлантического альянса в регионе недопустимо.

"В Арктике нет места ни для НАТО, ни для его вооружений", – заявил Барбин.

По мнению датских медиа, реакция посла самым непосредственным образом подтверждает внимание России, обращенное на недавнее заявление главы правительства Дании и министра иностранных дел Пеле Броберга об "исландской модели" обороны острова – речь идет о соглашении со Штатами по гарантиям обороны.

Так, Бруберг заявил в одном из недавних интервью, что Копенгаген готов воспользоваться помощью Соединенных Штатов для сохранения "стратегических позиций". В подобном ключе высказалась и премьер Метте Фредериксен на встрече с государственным секретарем США, выразившая беспокойство из-за наращивания военной мощи РФ, передает местная газета Berlingske.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты стремятся к усилению своего влияния на территории Арктики из-за растущего присутствия России в регионе.

До этого в американских ВВС заявляли, что около 200 летчиков направлены на норвежскую базу для развертывания эскадрильи бомбардировщиков. До этого США проводили с Норвегией военные учения на Заполярье, отработав боевые действия в условиях Крайнего Севера.