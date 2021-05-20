Россия ответила Дании на желание усилить присутствие НАТО

Россия ответила Дании на желание усилить присутствие НАТО
Фото: Sgt. Justin Toledo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сверхдержава "вмешалась в дебаты" между членами альянса, утверждает источник

Размещение дополнительных сил Соединенных Штатов в Гренландии и Арктике означает, что Дания отказывается от своей ответственности за сохранение в регионе низкого уровня напряжения. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

Представитель России также заявил, что присутствие Североатлантического альянса в регионе недопустимо.

"В Арктике нет места ни для НАТО, ни для его вооружений", – заявил Барбин.

По мнению датских медиа, реакция посла самым непосредственным образом подтверждает внимание России, обращенное на недавнее заявление главы правительства Дании и министра иностранных дел Пеле Броберга об "исландской модели" обороны острова – речь идет о соглашении со Штатами по гарантиям обороны.

Так, Бруберг заявил в одном из недавних интервью, что Копенгаген готов воспользоваться помощью Соединенных Штатов для сохранения "стратегических позиций". В подобном ключе высказалась и премьер Метте Фредериксен на встрече с государственным секретарем США, выразившая беспокойство из-за наращивания военной мощи РФ, передает местная газета Berlingske.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты стремятся к усилению своего влияния на территории Арктики из-за растущего присутствия России в регионе.

До этого в американских ВВС заявляли, что около 200 летчиков направлены на норвежскую базу для развертывания эскадрильи бомбардировщиков. До этого США проводили с Норвегией военные учения на Заполярье, отработав боевые действия в условиях Крайнего Севера.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Мы им выбьем зубы": Путин предупредил нацелившихся на Сибирь недругов России

Лидер пригрозил вооруженными силами страны

Новый договор по Курилам положит начало тесной дружбе с Японией - посол РФ

Речь идет о "всеобъемлющем" документе, заявил представитель России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей