В Незалежной не хотят вести диалог без обсуждения российского Крыма

Киевский режим выставил Москве условие для проведения очной встречи президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. На ней должны обсуждаться вопросы Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Украинец заметил, что согласование возможной встречи идет очень тяжело.

"В то же время мы подтверждаем, что готовы к разговору. Главная тема, безусловно, это прекращение войны и мир на Украине… Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", – цитирует издание "Новое время" пана Кулебу.

По словам министра, с Путиным нужно разговаривать, поскольку все решения в РФ принимает президент и "никто другой". Он выразил уверенность, что в случае, если подобный саммит двух лидеров и состоится, то Зеленский там "будет жестко защищать украинские интересы".

Глава дипведомства подчеркнул, что встреча состоится лишь тогда, когда киевский режим убедится, что на ней будут обсуждаться те вопросы, которые являются для властей соборной ключевыми.

Ранее в четверг, 20 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контакты по гипотетической встрече Путина с Зеленским идут, есть наброски возможных тем, однако процесс движется непросто, передает РИА "Новости".

Напомним, в апреле нынешнего года Владимир Александрович публично предложил Владимиру Владимировичу встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

В ответ президент России объяснил украинскому оппоненту, что тот должен вести переговоры об урегулировании вооруженного конфликта в шахтерском регионе непосредственно с представителями ДНР и ЛНР, а уже затем обсуждать эту проблему с третьими странами.



Одновременно, Путин согласился принять Зеленского в Москве, чтобы поговорить о двусторонних отношениях. Добавим, что лидер РФ неоднократно заявлял, что тема Крыма для Москвы закрыта раз и навсегда.

