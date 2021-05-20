Белый дом признал невозможность остановить "Северный поток-2"

Белый дом признал невозможность остановить "Северный поток-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Новая администрация президента США не нашла рычагов против почти завершенного проекта

Власти Соединенных Штатов предприняли "существенные шаги", чтобы остановить реализацию "Северного потока-2", но признают сложность задачи, поскольку проект почти готов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 20 мая.

На традиционном брифинге она пыталась ответить на упрек журналиста, что Вашингтон мог бы помешать строительству газопровода, но не делает этого. На это Псаки напомнила, что президент США Джо Байден приступил к своим обязанностям, когда "СП-2" был построен уже на 95%.

"Мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план… Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95%?" – обратилась представитель главы государства к журналисту.

Псаки заметила, что Штаты ввели санкции в отношении четырех российских компаний и на девять судов, а значит "определенно предприняли значительные шаги" для блокировки реализации балтийского проекта. Кроме того, американские власти публично и в частном порядке "заявляли о своей оппозиции" по "Северному потоку-2", передает слова пресс-секретаря Байдена РИА "Новости".

Накануне Госдеп передал в Конгресс отчет о рестрикциях в отношении немецко-российского газопровода. Согласно документу Вашингтон отказался вводить ограничения на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG и его главу, так как в администрации президента подобные меры сочли противоречащими национальным интересам США.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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