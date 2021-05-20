Зачем чехи придумали скандал с Россией: в Европе назвали причину

Зачем чехи придумали скандал с Россией: в Европе назвали причину
Фото: Michal Krumphanzl/CTK/www.globallookpress.com
Премьер-министр мог отвлечь население от внутренних проблем столь сомнительным образом, считает специалист

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш мог намеренно спровоцировать кризис в отношениях с Россией для того, чтобы отвлечь внимание общественности от проблем в стране. Такое мнение озвучил греческий аналитик Пол Антонопулос.

Так, эксперт напомнил, что Прага до сих пор не предоставила конкретных доказательств по инциденту во Врбетице и продолжает менять версии о взрыве семилетней давности. С такими сомнительными аргументами чешские власти обратились к НАТО и ЕС, призвав их ввести антироссийские санкции. 

Как считает Антонопулос, Бабиш мог таким образом выйти из сложной ситуации, в которую попал после аудиторской проверки Евросоюза, итоги которой складывались для него крайне неудачно. Установлено, что премьер допустил конфликт интересов по контролю над целевыми фондами, аффилированными с его Agrofert – холдингом, управляющим в стране сельским хозяйством, пищевой и химической промышленностью, а также СМИ. Конгломерат, основанный самим Бабишем в 1993 году, продолжает получать субсидии от Евросоюза.

"Вполне вероятно, что он сфабриковал кризис с Россией для отвлечения избирателей от этого нарушения. Факт отсутствия претензий в адрес премьера говорит о том, что план успешно реализован", – объяснил Антонопулос.

Аналитик напомнил, что в рейтинге миллиардеров по версии аналитического центра Brookings Institution Бабиш занял семь лет назад пятое место. Рядом с ним расположился и конфетный олигарх Петр Порошенко, экс-президент Украины.

"Очередной постсоветский олигарх, чей капитал зависит от Штатов и Европы", – добавил эксперт.

Антонопулос также заявил, что Бабиш владеет медиахолдингом  MAFRA, курирующим влиятельную чешскую печать. Через свои газеты премьер и тиражирует теорию о мнимой причастности Москвы к инциденту во Врбетице, тем самым, убежден аналитик, пытаясь сгладить углы в стремлении отвлечь население от проверки Еврокомиссии, пишет InfoBrics.

Ранее сообщалось, что в Чехии устроили допрос госаппарата в рамках расследования в отношении вице-премьера республики Яна Гамачека, который однажды посмел запланировать поездку в Россию.


Егор МАЛКОВ

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Гость233951
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Какие доказателство нужни????? Паспорт петрова-бащирова с место приступления????
Гость227619
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ОН ЖУЛИК! ХОХОЛ!
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